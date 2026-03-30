    Windows 11 uygulamaları yenileniyor: Tamamen "yerel" olacak

    Microsoft, Windows 11 için önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, web tabanlı uygulamalar yerine tamamen native deneyime odaklanarak performansı artıracak.

    Microsoft, Windows 11 tarafında uzun süredir eleştirilen bir noktaya doğrudan müdahale etmeye hazırlanıyor. Şirket, uygulama geliştirme stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek web tabanlı çözümler yerine tamamen native uygulamalara yöneliyor. Artık yeni Windows 11 uygulamaları "tamamen yerel" olacak.

    Web tabanlı uygulamalar rafa kalkıyor

    Microsoft, Windows 11'in uygulama desteği konusunda yeni bir ekip kurdu. Ekibin odağı, mevcut uygulamaları sıfırdan geliştirerek daha hızlı, daha tutarlı ve sistemle daha uyumlu hale getirmek olacak. Açıklamalara göre yeni nesil Windows uygulamaları "%100 native" olarak geliştirilecek. Kaçıranlar için son yıllarda Microsoft'un birçok uygulamada Progressive Web App (PWA) yaklaşımını benimsediği görülüyordu.

    Ancak bu yaklaşım, özellikle performans, bellek kullanımı ve arayüz tutarlılığı konusunda eleştirilere neden olmuştu. Native uygulamalara dönüş kararı, bu sorunları doğrudan çözmeyi hedefliyor. Özellikle Dosya Gezgini, Başlat menüsü ve sistem arayüzü tarafında ciddi iyileştirmeler planlanıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Dosya Gezgini'nin daha hızlı açılması, sağ tık menülerinin gecikmesiz çalışması ve Başlat menüsünün WinUI tabanlı hale gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca görev çubuğu tarafında da daha esnek özelleştirme seçenekleri sunulacak. Kullanıcılar, görev çubuğunu yeniden boyutlandırabilecek ve farklı konumlara taşıyabilecek. Bunun yanında Windows 10'u hatırlatan daha kompakt bir görünüm seçeneği de sunulacak. Bu değişim yalnızca kullanıcı deneyimini değil, geliştirici ekosistemini de etkiliyor. Microsoft'un yeniden native uygulamalara odaklanması, geliştiriciler için de daha performans odaklı uygulamalar üretme sürecini teşvik edebilir.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

