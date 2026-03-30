Windows 11 uygulamaları yenileniyor: Tamamen "yerel" olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 tarafında uzun süredir eleştirilen bir noktaya doğrudan müdahale etmeye hazırlanıyor. Şirket, uygulama geliştirme stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek web tabanlı çözümler yerine tamamen native uygulamalara yöneliyor. Artık yeni Windows 11 uygulamaları "tamamen yerel" olacak.

Web tabanlı uygulamalar rafa kalkıyor

Microsoft, Windows 11'in uygulama desteği konusunda yeni bir ekip kurdu. Ekibin odağı, mevcut uygulamaları sıfırdan geliştirerek daha hızlı, daha tutarlı ve sistemle daha uyumlu hale getirmek olacak. Açıklamalara göre yeni nesil Windows uygulamaları "%100 native" olarak geliştirilecek. Kaçıranlar için son yıllarda Microsoft'un birçok uygulamada Progressive Web App (PWA) yaklaşımını benimsediği görülüyordu.

Ancak bu yaklaşım, özellikle performans, bellek kullanımı ve arayüz tutarlılığı konusunda eleştirilere neden olmuştu. Native uygulamalara dönüş kararı, bu sorunları doğrudan çözmeyi hedefliyor. Özellikle Dosya Gezgini, Başlat menüsü ve sistem arayüzü tarafında ciddi iyileştirmeler planlanıyor. Yeni güncellemeyle birlikte Dosya Gezgini'nin daha hızlı açılması, sağ tık menülerinin gecikmesiz çalışması ve Başlat menüsünün WinUI tabanlı hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca görev çubuğu tarafında da daha esnek özelleştirme seçenekleri sunulacak. Kullanıcılar, görev çubuğunu yeniden boyutlandırabilecek ve farklı konumlara taşıyabilecek. Bunun yanında Windows 10'u hatırlatan daha kompakt bir görünüm seçeneği de sunulacak. Bu değişim yalnızca kullanıcı deneyimini değil, geliştirici ekosistemini de etkiliyor. Microsoft'un yeniden native uygulamalara odaklanması, geliştiriciler için de daha performans odaklı uygulamalar üretme sürecini teşvik edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: