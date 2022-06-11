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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'i yanlışlıkla desteklenmeyen PC'ler için yayınlandı

    TPM gereksinimi sebebiyle eski nesil birçok donanımı geride bırakan Windows 11, şimdi de yanlışlıkla desteklenmeyen PC'lere sunuldu. Microsoft, durumun hata olduğunu söylüyor.
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    Windows 11 yanlışlıkla desteklenmeyen PC'ler için yayınlandı
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    Microsoft tarafından geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sürülen Windows 11, TPM gereksinimi sebebiyle kullanıcılardan büyük bir eleştiri almıştı. Aradan geçen zaman içerisinde kararından geri adım atmayan şirket, yanlışlıkla yeni işletim sistemini desteklenmeyen PC'ler için paylaştı.

    Microsoft, hata olduğunu söyledi

    Bildirilenlere göre hatayı fark eden Windows Insider Programı üyeleri, desteklenmeyen Windows 10 ve 11 cihazlarında '22H2 sürümü' için bir güncelleme bildirimi ile karşılaştı. Yaşanılan hatanın ardından güncellemeyi sunuculardan kaldıran Microsoft, ''Bu bir hata ve doğru ekip bunu araştırıyor" açıklamasında bulundu.

    Microsoft'un cihazlara yanlışlıkla bir güncelleme göndermesi oldukça nadir görülen bir durum olsa da, yapılan hatanın birçok kullanıcının Windows 11'in artık daha fazla bilgisayarda destekleneceğini düşünmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin yanlışlıkla hiçbir cihaza yüklenmediği bildirilirken, Microsoft gereksinimleri değiştirmeye yönelik bir planları olmadığını belirterek durumu tekrar netleştirdi.

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    hamza5806 2 gün önce

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    HA-DH 3 gün önce

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