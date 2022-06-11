Microsoft, Windows 11'i yanlışlıkla desteklenmeyen PC'ler için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Microsoft tarafından geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sürülen Windows 11, TPM gereksinimi sebebiyle kullanıcılardan büyük bir eleştiri almıştı. Aradan geçen zaman içerisinde kararından geri adım atmayan şirket, yanlışlıkla yeni işletim sistemini desteklenmeyen PC'ler için paylaştı.

Microsoft, hata olduğunu söyledi

Bildirilenlere göre hatayı fark eden Windows Insider Programı üyeleri, desteklenmeyen Windows 10 ve 11 cihazlarında '22H2 sürümü' için bir güncelleme bildirimi ile karşılaştı. Yaşanılan hatanın ardından güncellemeyi sunuculardan kaldıran Microsoft, ''Bu bir hata ve doğru ekip bunu araştırıyor" açıklamasında bulundu.

Microsoft, Rusya'da yüzlerce çalışanını işten çıkartıyor 1 gün önce eklendi

Microsoft'un cihazlara yanlışlıkla bir güncelleme göndermesi oldukça nadir görülen bir durum olsa da, yapılan hatanın birçok kullanıcının Windows 11'in artık daha fazla bilgisayarda destekleneceğini düşünmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Güncellemenin yanlışlıkla hiçbir cihaza yüklenmediği bildirilirken, Microsoft gereksinimleri değiştirmeye yönelik bir planları olmadığını belirterek durumu tekrar netleştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 yanlışlıkla desteklenmeyen PC'ler için yayınlandı