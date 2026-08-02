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    Windows 11 yıl sonuna kadar hızlanacak: Microsoft yeni özellikleri açıkladı

    Microsoft, Windows 11 için yıl sonuna kadar sunmayı planladığı yeni iyileştirmeleri açıkladı. Daha hızlı kurulum, geliştirilmiş Dosya Gezgini, doğal sesli etkileşim ve bellek optimizasyonları yolda.

    Windows 11 yıl sonuna kadar hızlanacak: Yeni özellikler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, daha önce duyurduğu Dosya Gezgini iyileştirmelerinin ardından 2026 yılı bitmeden kullanıcılara sunulması planlanan yeni optimizasyonları da paylaştı.

    Dört yeni geliştirme daha geliyor

    Microsoft'un açıklamasına göre Dosya Gezgini (File Explorer) tarafında yapılan mimari değişikliklerle uygulamanın açılış süresi, gezinme performansı ve genel kararlılığı iyileştirildi. Ayrıca bulanık küçük resimler (thumbnail), Ana Sayfa bölümündeki geçiş animasyonları, klavye ile gezinme, dosya yeniden adlandırma ve dosya boyutu biçimlendirmesi gibi alanlarda da çeşitli hatalar giderildi.

    Şirket, yılın geri kalanında Windows 11'e dört önemli iyileştirmenin daha ekleneceğini açıkladı. Bunlar, daha hızlı Windows kurulum süreci, aile güvenliği ve ebeveyn denetimlerine daha kolay erişim, daha doğal sesli etkileşim deneyimi ve en az 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlar için ek bellek optimizasyonları olacak.

    Özellikle bellek kullanımına yönelik çalışmalar, Microsoft'un kısa süre önce açıkladığı WinUI tabanlı optimizasyon planlarının devamı niteliğinde. Şirket, React tabanlı bazı Windows bileşenlerini yerel WinUI altyapısına taşıyarak RAM kullanımını azaltmayı ve sistemin daha akıcı çalışmasını hedefliyor.

    Güncellemeler kademeli olarak dağıtılacak

    Microsoft, söz konusu yeniliklerin bu sonbahardan itibaren daha fazla Windows 11 cihazına ulaşacağını belirtti. Ancak bazı özelliklerin ilk etapta yalnızca Windows Insider kullanıcılarına sunulacağı ve dağıtım takviminin güncelleme planına göre kademeli şekilde ilerleyeceği belirtiliyor.

    Şirket, Windows 11'in özellikle düşük ve orta seviye donanımlarda daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla performans odaklı geliştirmelerini yıl boyunca sürdürmeyi planlıyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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