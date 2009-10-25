Windows 7 destekli Apple Boot Camp sene sonunda geliyor

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Microsoft'un uzunca bir süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'yi 22 Ekim'de satışa sunmasıyla birlikte gözler Apple'a çevrildi. Boot Camp yazılımı üzerinden dual-boot ile Windows kullanımına olanak tanıyan Apple, Boot Camp yazılımının Windows 7 destekli yeni sürümünü sene sonunda duyurmayı planlıyor. Mac OS X 10.5/6 ve Windows işletim sistemlerinin bir arada kullandırabilen Boot Camp'in spesifik çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da özellikle 2006 yılında satılan Intel tabanlı Mac'lerin önemli bir kısmında Windows 7'nin desteklenmeyeceği belirtiliyor.

BootCamp üzerinden Windows 7'nin desteklenemeyeceği Mac'ler:



- iMac (17-inç, 2006 başı)

- iMac (17-inç, 2006 sonu)

- iMac (20-inç, 2006 başı)

- iMac (20-inç, 2006 sonu)

- MacBook Pro (15-inç, 2006 başı)

- MacBook Pro (17-inç, 2006 sonu)

- MacBook Pro (15-inç, 2006 sonu)

- MacBook Pro (17-inç, 2006 başı)

- Mac Pro (2006 ortası, Intel Xeon çift çekirdek 2.66GHz veya 3GHz)

