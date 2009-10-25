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Windows 7 destekli Apple Boot Camp sene sonunda geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,2b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 destekli Apple Boot Camp sene sonunda geliyor
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Microsoft'un uzunca bir süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'yi 22 Ekim'de satışa sunmasıyla birlikte gözler Apple'a çevrildi. Boot Camp yazılımı üzerinden dual-boot ile Windows kullanımına olanak tanıyan Apple, Boot Camp yazılımının Windows 7 destekli yeni sürümünü sene sonunda duyurmayı planlıyor. Mac OS X 10.5/6 ve Windows işletim sistemlerinin bir arada kullandırabilen Boot Camp'in spesifik çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da özellikle 2006 yılında satılan Intel tabanlı Mac'lerin önemli bir kısmında Windows 7'nin desteklenmeyeceği belirtiliyor.

BootCamp üzerinden Windows 7'nin desteklenemeyeceği Mac'ler:

- iMac (17-inç, 2006 başı)
- iMac (17-inç, 2006 sonu)
- iMac (20-inç, 2006 başı)
- iMac (20-inç, 2006 sonu)
- MacBook Pro (15-inç, 2006 başı)
- MacBook Pro (17-inç, 2006 sonu)
- MacBook Pro (15-inç, 2006 sonu)
- MacBook Pro (17-inç, 2006 başı)
- Mac Pro (2006 ortası, Intel Xeon çift çekirdek 2.66GHz veya 3GHz)


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DH Misafiri 9 yıl
3Ds Max çalıştıracağız Win 7 yüklü mac te, tecrübeyle sabit..
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cayber0034 10 yıl
cevap verebilecek biri yokmu?
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pharmacist 10 yıl

Selam,

Ben yeni iMac 27'' aldım, Vista hem bootcamp ile hem de tek başına işletim sistemi olarak yükleniyor, zaten Cd sürücüye DVD yi taktığınız zaman direk DVD den boot ediyor. Ancak Windows 7 yüklerken en son kulalcı ve ağ adı girilecek kısma geldiğinde görüntü gidiyor öylece kalıyor, kurulum bitmiyor yani..

BootCamp ın çalışma mekanizması nasıl? Bazı yerlerde sene sonuna kadar BootCamp Windows7 desteği olacak deniyor, oysa Windows7 yi Mac'a kuran çok kişi var ve herhangi bişeye de ihtiyaç yok bu kurulum için.
Windows da desteklenmeyen bir donanımdan sonra BIOS güncelleştirmesi ile ve o donanımın driverı ile sorun çözülüyordu.
Mac lerde durum nedir? Windows7 yi desteklemesi driver anlamında mı olacak? eğer durum böyle ise gene bizim imac bu destekden yararlanamayacak, çünkü bende kurulum bitmiyor.
Eğer BootCamp desteği, maclerde var mı bilmiyorum, BIOS müdahalesi ile mi olacak. Bu olacaksa bir çözüm olabilir diye düşünüyorum.

Bu konularda bilgi sahibi olanlar paylaşırsa sevinirim..

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cayber0034 10 yıl
Arkadaslar bir sorum olcak, sımdı Turkıye'den yada yurtdısından alınan macbook pro ya cıft boot ıle olmasa bıle sadece win 7 veya diger wındows surumlerı kurulup, saglıklı kullanılabılırmı?
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Psycna 10 yıl
çok şükür! yeni macbook prolarda çalışacakmış.
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yekoo 10 yıl
Phenom II X3@X4 975
bu ne yahu? çekirdek aşırtıp 975 yatığınımı ima ettin yoksa hayalperest misin?
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VenomS 10 yıl
bende Mac OS X 10.5/6 destekli pc bootu bekliyorum win7 ile Mac OS X 10.6 ve linux'u bir arada kullanmak istiyorum tabii amd Phenom II X3@X4 975'im ile birlikte kullanmak ister
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
şu anki sürüm desteklemiyor fakat kurduğunuz zaman sorun yok win 7 de açılışta option tuşuna basılı tutup hangi işletim sisteminin boot etmek istiyorsanız secebiliyorsunuz
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Huzur_02 10 yıl
fiyat ? tahmini ne kadar olur
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