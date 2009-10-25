Windows 7 destekli Apple Boot Camp sene sonunda geliyor

Microsoft'un uzunca bir süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'yi 22 Ekim'de satışa sunmasıyla birlikte gözler Apple'a çevrildi. Boot Camp yazılımı üzerinden dual-boot ile Windows kullanımına olanak tanıyan Apple, Boot Camp yazılımının Windows 7 destekli yeni sürümünü sene sonunda duyurmayı planlıyor. Mac OS X 10.5/6 ve Windows işletim sistemlerinin bir arada kullandırabilen Boot Camp'in spesifik çıkış tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da özellikle 2006 yılında satılan Intel tabanlı Mac'lerin önemli bir kısmında Windows 7'nin desteklenmeyeceği belirtiliyor.
BootCamp üzerinden Windows 7'nin desteklenemeyeceği Mac'ler:
- iMac (17-inç, 2006 başı)
- iMac (17-inç, 2006 sonu)
- iMac (20-inç, 2006 başı)
- iMac (20-inç, 2006 sonu)
- MacBook Pro (15-inç, 2006 başı)
- MacBook Pro (17-inç, 2006 sonu)
- MacBook Pro (15-inç, 2006 sonu)
- MacBook Pro (17-inç, 2006 başı)
- Mac Pro (2006 ortası, Intel Xeon çift çekirdek 2.66GHz veya 3GHz)
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Selam,
Ben yeni iMac 27'' aldım, Vista hem bootcamp ile hem de tek başına işletim sistemi olarak yükleniyor, zaten Cd sürücüye DVD yi taktığınız zaman direk DVD den boot ediyor. Ancak Windows 7 yüklerken en son kulalcı ve ağ adı girilecek kısma geldiğinde görüntü gidiyor öylece kalıyor, kurulum bitmiyor yani..
BootCamp ın çalışma mekanizması nasıl? Bazı yerlerde sene sonuna kadar BootCamp Windows7 desteği olacak deniyor, oysa Windows7 yi Mac'a kuran çok kişi var ve herhangi bişeye de ihtiyaç yok bu kurulum için.
Windows da desteklenmeyen bir donanımdan sonra BIOS güncelleştirmesi ile ve o donanımın driverı ile sorun çözülüyordu.
Mac lerde durum nedir? Windows7 yi desteklemesi driver anlamında mı olacak? eğer durum böyle ise gene bizim imac bu destekden yararlanamayacak, çünkü bende kurulum bitmiyor.
Eğer BootCamp desteği, maclerde var mı bilmiyorum, BIOS müdahalesi ile mi olacak. Bu olacaksa bir çözüm olabilir diye düşünüyorum.
Bu konularda bilgi sahibi olanlar paylaşırsa sevinirim..
bu ne yahu? çekirdek aşırtıp 975 yatığınımı ima ettin yoksa hayalperest misin?