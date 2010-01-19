Windows 7 Hizmet Paketi 1'den ekran görüntüleri

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Windows 95 ile birlikte yeni işletim sistemlerini iki ya da üç yıllık aralıklarla pazara süren Microsoft, Windows XP sonrasında 5 yıl bekleyince beklentiler ciddi şekilde artmış, Redmond merkezli yazılım devinin radikal değişiklikler sunacağı düşünülmüştü. 2007 yılında lanse edilen Windows Vista, öngörüldüğü gibi önemli yeniliklere sahipti ancak yerini alacağı Windows XP ile kıyaslandığında yüksek sistem gereksinimleri ve sürücü uyumsuzlukları başta olmak üzere bazı açılardan eleştri oklarının hedefi olunca beklentileri karşılamakta bazı sıkıntılar yaşamıştı. Hazırlanan hizmet paketleri sayesinde çok daha oturaklı bir kimliğe büründürülse Windows Vista ile yola devam edemeyeceğini anlayan Microsoft, vakit kaybetmeksizin yeni bir işletim sistemi çalışmalarına başlamıştı.

Steve Ballmer yönetimindeki Microsoft'un Windows 7 için hazırlık çalışmalarına başlaması ve son imzanın atılarak üretime yollanması 18 ay gibi rekor sayılabilecek bir süreyi kapsamakta. Windows Vista sonrasında Microsoft'un öncelikli iş planlarında zirveye yerleşen Windows 7, yapısal özellikleri itibariyle Windows Vista ortak bir çekirdek mimarisine sahip olsa bile, kullanım rahatlığı, donanım uyumluluğu ve diğer pek çok açıdan Windows Vista'nın çok ilerisinde bir deneyim yaşattığı biliniyor. Endüstri içerisindeki kimi uzmanlarca Microsoft'un şimdiye kadar hazırladığı en iyi işketim sistemi olarak tanımlanan Windows 7 için Hizmet Paketi 1 (SP1) hazırlıkları da sürüyor. Windows 7'nin son kullanıcılarda oluşturduğu güçlü izlenimi kurumsal pazara yansıtmak isteyen Microsoft, Hizmet Paketi 1 için yoğun mesai harcıyor. Zira gelen bilgilere göre Windows 7 güncellemesi yapmayan ve yeni işletim sistemine geçmek için ciddi güncellemeler bekleyen çok sayıda müşterisi bulunuyor.

Windows 7 Hizmet Paketi 1 için kuşkusuz cevabı merakla beklenen en temel sorular, ne zaman çıkacağı ve hangi yenilikleri/güncellemeleri içereceği olsa gerek. Hizmet Paketi 1 için Microsoft'un geleneksel güncelleme takvimi en önemli ipucu olarak değerlendiriliyor. Paket güncellemelerini işletim sisteminin çıkışını takip eden bir yıl içerisinde pazara sunan Microsoft, 30 Ocak 2007'de lanse ettiği Windows Vista için Hizmet Paketi 1 güncellemesini 4 Şubat 2008'de duyurmuştu. 22 Ekim 2007'de tanıtılan Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi 1 güncellemesinin de benzer bir yaklaşımla pazara sunulması beklenirken, kimi kaynaklar Hizmet Paketi 1'in yaz tatilinden sonra okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulabileceği iddia etmiyor değiller.

Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi 1, RTM yani üretime aday sürüme kadar çıkmış tüm güncellemeleri içerecek. Önemli bir kısmı sürücü tarafında olmak üzere yaklaşık 150 güncelleme içereceği belirtilen Windows 7 Hizmet Paketi 1, USB 3.0 desteği olmak üzere WiFi ve Bluetooth gibi iletişim teknolojilerine yönelik güncellemeler de içerebilir. Radikal yenilikler/değişiklikler getirmesi beklenmeyen Hizmet Paketi 1 için ön-izleme demosunun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dağıtılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

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Daha fazla ekran görüntüsü için: http://www.muywindows.com/2010/01/17/exclusiva-windows-7-demo-pre-sp1-revelado/