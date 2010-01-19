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Windows 7 Hizmet Paketi 1'den ekran görüntüleri

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
28,7b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 Hizmet Paketi 1'den ekran görüntüleri
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Windows 95 ile birlikte yeni işletim sistemlerini iki ya da üç yıllık aralıklarla pazara süren Microsoft, Windows XP sonrasında 5 yıl bekleyince beklentiler ciddi şekilde artmış, Redmond merkezli yazılım devinin radikal değişiklikler sunacağı düşünülmüştü. 2007 yılında lanse edilen Windows Vista, öngörüldüğü gibi önemli yeniliklere sahipti ancak yerini alacağı Windows XP ile kıyaslandığında yüksek sistem gereksinimleri ve sürücü uyumsuzlukları başta olmak üzere bazı açılardan eleştri oklarının hedefi olunca beklentileri karşılamakta bazı sıkıntılar yaşamıştı. Hazırlanan hizmet paketleri sayesinde çok daha oturaklı bir kimliğe büründürülse Windows Vista ile yola devam edemeyeceğini anlayan Microsoft, vakit kaybetmeksizin yeni bir işletim sistemi çalışmalarına başlamıştı.

Steve Ballmer yönetimindeki Microsoft'un Windows 7 için hazırlık çalışmalarına başlaması ve son imzanın atılarak üretime yollanması 18 ay gibi rekor sayılabilecek bir süreyi kapsamakta. Windows Vista sonrasında Microsoft'un öncelikli iş planlarında zirveye yerleşen Windows 7, yapısal özellikleri itibariyle Windows Vista ortak bir çekirdek mimarisine sahip olsa bile, kullanım rahatlığı, donanım uyumluluğu ve diğer pek çok açıdan Windows Vista'nın çok ilerisinde bir deneyim yaşattığı biliniyor. Endüstri içerisindeki kimi uzmanlarca Microsoft'un şimdiye kadar hazırladığı en iyi işketim sistemi olarak tanımlanan Windows 7 için Hizmet Paketi 1 (SP1) hazırlıkları da sürüyor. Windows 7'nin son kullanıcılarda oluşturduğu güçlü izlenimi kurumsal pazara yansıtmak isteyen Microsoft, Hizmet Paketi 1 için yoğun mesai harcıyor. Zira gelen bilgilere göre Windows 7 güncellemesi yapmayan ve yeni işletim sistemine geçmek için ciddi güncellemeler bekleyen çok sayıda müşterisi bulunuyor.

Windows 7 Hizmet Paketi 1 için kuşkusuz cevabı merakla beklenen en temel sorular, ne zaman çıkacağı ve hangi yenilikleri/güncellemeleri içereceği olsa gerek. Hizmet Paketi 1 için Microsoft'un geleneksel güncelleme takvimi en önemli ipucu olarak değerlendiriliyor. Paket güncellemelerini işletim sisteminin çıkışını takip eden bir yıl içerisinde pazara sunan Microsoft, 30 Ocak 2007'de lanse ettiği Windows Vista için Hizmet Paketi 1 güncellemesini 4 Şubat 2008'de duyurmuştu. 22 Ekim 2007'de tanıtılan Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi 1 güncellemesinin de benzer bir yaklaşımla pazara sunulması beklenirken, kimi kaynaklar Hizmet Paketi 1'in yaz tatilinden sonra okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulabileceği iddia etmiyor değiller.

Windows 7 için hazırlanan Hizmet Paketi 1, RTM yani üretime aday sürüme kadar çıkmış tüm güncellemeleri içerecek. Önemli bir kısmı sürücü tarafında olmak üzere yaklaşık 150 güncelleme içereceği belirtilen Windows 7 Hizmet Paketi 1, USB 3.0 desteği olmak üzere WiFi ve Bluetooth gibi iletişim teknolojilerine yönelik güncellemeler de içerebilir. Radikal yenilikler/değişiklikler getirmesi beklenmeyen Hizmet Paketi 1 için ön-izleme demosunun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dağıtılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Windows 7 Hizmet Paketi 1'den ekran görüntüleri
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Windows 7 Hizmet Paketi 1'den ekran görüntüleri
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Daha fazla ekran görüntüsü için: http://www.muywindows.com/2010/01/17/exclusiva-windows-7-demo-pre-sp1-revelado/


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sotoxs 9 yıl
milyarlarca usd bu kadar oluyor demek ki
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Takao 9 yıl
buradada oyun kavgası yapmayın bari :) bilgisayarı istiyen istediği şekilde kullanır sonuçta onun bilgisayarı :)

neyse konuya dönersek

hazirandan beri kullanıyorum şu ana kadar bi sorun çıkarttığını görmedim :)
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Guest-6F17B5B5B 9 yıl
Takao
buradada oyun kavgası yapmayın bari :) bilgisayarı istiyen istediği şekilde kullanır sonuçta onun bilgisayarı :)
neyse konuya dönersek
haziranan beri kullanıyorum şu ana kadar bi sorun çıkarttığını görmedim :)


bencede haklısın bilgisayarın ingilizce terimi nedir pc yani personel computer, yani kişisel bilgisayar ister oyun için ister msn için ister yazılım için isterse başka işler için kullanılabilir, bende oyun konsollarına karşıyım her istediğimi yapamıyorum ama pc özgürlük bana göre oyun oyna film izle internete gir program yaz resim düzenle...

koxp94
çok doğru söylüyorsun, bugün aldığın ekran kartı yarın hiçbir oyunu kaldırmayabilir. ama konsolda en az 5 yıl oynarsın


2.5 yıl önce bir ekran kartı aldım 8600gt ve şuanda cod6mw2 de ve nfs:shiftte banamasın demiyor ekran kartı hakkında verdiğin bilgi çok yanıltıcı


konuya dönecek olursak 3 ay oldu sanırım win 7 kullanalı bir kere formatladım onunda nedeni benim hatam, sırf o hata ortaya çıktı diye chip test merkezi espri mahiyetinde iş teklifi bile yaptı
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erkanerce 9 yıl
arkadaşlar ben 1.7 işlemci 512 ram la w7 kullanıyorum harbiden süper stabil memnunum
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DH Misafiri 9 yıl
bence linux (işletim sistemi) kullanın hiç virüslerle boğuşmadan performans kayıplarına uğramadan tamamen Türkçe
daha rahat bir kullanım içerisinde hemde açık kaynak kodlu(ücretsiz)yani lisans için para ödemeye gerek yok. tamamen ücretsiz. pardus.org.tr/... buradan indirip kurabilirsiniz. bence bir şans verin ve deneyin hiç pişman olmayacaksınız.
hepinize bol PARDUS linuxlu günler.
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Flying Spaghetti Monster 9 yıl

DH Misafiri

bence linux (işletim sistemi) kullanın hiç virüslerle boğuşmadan performans kayıplarına uğramadan tamamen Türkçe
daha rahat bir kullanım içerisinde hemde açık kaynak kodlu(ücretsiz)yani lisans için para ödemeye gerek yok. tamamen ücretsiz.
pardus.org.tr/... buradan indirip kurabilirsiniz. bence bir şans verin ve deneyin hiç pişman olmayacaksınız.
hepinize bol PARDUS linuxlu günler.



Ha ha.

Linuxta çalışan adam gibi bir oyun söyle bakayım? Şöyle Crysis gibi grafikler olsun. ;)
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koxp94 9 yıl
versiyon numarası yine mi 6.1
ben 7.0 olur diye tahmin etmiştim
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DH Misafiri 9 yıl
bende çökme oldu
ati 4850 için son driver indirip kurunca
bir daha açılmadı...
safemodda da açamadım,w7 dvd si ile eskiye dön ,onar vs de işe yaramadı.
baştan formatlayıp kurmak zorunda kaldım.
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bobita 9 yıl
Ben bu 7'yi de sevmedim,tamam daha hızlı,kararlı v.b. olabilir ama vista da ne kadar kullanışsız gerizekalı özellik varsa aynen bunda da mevcut.Sorunlu kullanışsız yerine sorunsuz kullanışsız yani.
Bana göre hiçbiri XP'nin tırnağı bile olamaz.
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MrPerFormance 9 yıl
Bende sadece ie8 sorunu yaşıyorum. Genellikle sayfa hatası ve kapatma haatası sorunu çıkıyor.
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Hobar 9 yıl
explorer hatası sanırım kasperskydan kaynaklanıyor.
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Furkan* 9 yıl
Bende 3 aydır kullanıorum bi hatayla karşılamşmadım
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salieri38 9 yıl
Outrage
güncellemeler olmak zorunda kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda yapıyolar ki yapmalılar da sürekli gelişen teknolojiye destek vermek kolay bir iş değil hergün windows çıkarmak yerine sp paketleriyle destekliyolar..
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salieri38 9 yıl
İlk yayınlanan 7100 sürümden beri kullanıyorum full sürüm çıktığında ona geçtim oyunlarda vs hiç bir sorunla karşılaşmadım 1 kere galiba açılmamıştı onuda en son çalışan ayarlarımla açtım sorun yok bu arada cs source oynuyorum hiç bir problem yok sorun yaşayanlar için xp mode u tavsiye edebilirim ben kurdum ama henüz ihtiyacım olmadı :D
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