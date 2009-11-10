Windows 7'de ARM işlemci desteği başka bahara kaldı

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Microsoft'un Windows Platform Stratejilerinden sorumlu başkan yardımcısı Mike Nash verdiği yeni bir demecinde, Windows 7 için yakın gelecekte ARM işlemci desteğinin söz konusu olmayacağını belirtti. Intel ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini söyleyen Mike Nash, netbook'lara alternatif olarak geliştirilen ARM işlemcili smartbook sistemlerde de üreticilerin Windows CE kullanabileceğini dile getirdi.

Mike Nash açıklamasının devamında netbook kullanıcılarının Windows 7 kullanmak için daha fazlasını ödemeye istekli olduğunu belirtti. Pazarda oluşan beklentiyi rağmen Microsoft'un yakın gelecek için desteklemeyi düşünmediği ARM tabanlı smartbook'larda Windows CE veya Linux işletim sistemlerinin kullanılması bekleniyor.