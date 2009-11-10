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Windows 7'de ARM işlemci desteği başka bahara kaldı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7'de ARM işlemci desteği başka bahara kaldı
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Microsoft'un Windows Platform Stratejilerinden sorumlu başkan yardımcısı Mike Nash verdiği yeni bir demecinde, Windows 7 için yakın gelecekte ARM işlemci desteğinin söz konusu olmayacağını belirtti. Intel ile yakın iş birliğini sürdüreceklerini söyleyen Mike Nash, netbook'lara alternatif olarak geliştirilen ARM işlemcili smartbook sistemlerde de üreticilerin Windows CE kullanabileceğini dile getirdi.

Mike Nash açıklamasının devamında netbook kullanıcılarının Windows 7 kullanmak için daha fazlasını ödemeye istekli olduğunu belirtti. Pazarda oluşan beklentiyi rağmen Microsoft'un yakın gelecek için desteklemeyi düşünmediği ARM tabanlı smartbook'larda Windows CE veya Linux işletim sistemlerinin kullanılması bekleniyor.


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gerbay 9 yıl
arkadaşlar ARM a intel de microsoft da hiç birşey yapamaz.. salak microsoft intel e yaranacağım diye kendi pazarının büyümesine engel oluyor. sanki millet windows ce alacak
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darkaura 9 yıl
Sozkonusu Microsoft'sa her isinin altinda bir tekelci artniyet ariyacan. Kesin ince bir hesablari vardir.
Simdiye kadar tekelci politikalariyla hep kazandilar ama bu surecde kullanicilari cok incilttiler. Bunun bedelini uzun vadede bir sekilde oduyecekler. odemeye basladilar bile google'in baskisi gittikce agirlasiyor.
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sdivleli 9 yıl
Leyla ile Mecnun gibi Intel ve Microsoft :D
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__Tyler Durden__ 9 yıl

sdivleli

Leyla ile Mecnun gibi Intel ve Microsoft :D

Onlar kavuşamıyordu bunlar ayrılamıyor
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shavkat 9 yıl
Böylece gelecekte kendi pıyasasını baltalar, linux tabanlı işletim sistemleri icin yer acılır nekadar güzel olur.
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SERIM 9 yıl
Veya ARM ve diger farklı işlemcilerin pazara tutunmasına engel olurlar... Mike Nash beyefendininde özellikle belirttiği gibi , İntelle el el vererek.
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