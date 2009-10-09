Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 ve AMD Bulldozer mimarisi 128-bit destekli olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
32b
1
86
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 8 ve AMD Bulldozer mimarisi 128-bit destekli olabilir
Tam Boyutta Gör

Endüstri tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'yi 22 Ekim'de duyurmaya hazırlanan Microsoft'un yazılım geliştirme ekibi Windows 8 üzerindeki çalışmalarına uzunca bir süre önce başladı. Son çıkan yol haritasına göre 2012 yılında lanse edileceği ön görülen Windows 8 için çekirdeğin baştan yazılacağı iddia edilirken, tahmin edileceği üzere Microsoft cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış değil. Ancak Microsoft çalışanalarının sosyal paylaşım ortamlarındaki kişisel hesapları yeni bilgilerin elde edilmesi adına kimi zaman referans kaynak işlevi görebiliyor.

Microsoft'un kıdemli ar-ge uzmanlarından Rebert Morgan'ın Linked-in sitesinde hesabında paylaştığı temel bazı bilgiler sayesinde Microsoft'un 128-bit çalışmalarıyla ilgili önemli ipuçları elde edildi. Microsoft'a 2002 yılında katılan Robert Morgan profilinde paylaştığı bilgilerde, orta ve uzun dönem stratejik proje planlamaları için yüksek güvenlik bölümünde görev aldığını ifade ederken, Windows 8 çekirdeği ve Windows 9 projeleri için 128-bit mimari uyumluluğu üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte Intel, AMD, HP ve IBM gibi sektör devi isimlerle iş birliği içerisinde olduklarının belirtiyor.

Linked-in hesabı kapatılan Robert Morgan, 128-bit mimarisinin (IA-128) mevcut IA-64 mimarisi ile uyumu üzerine çalışmalarını sürdürürken en azından mevcut bilgiler, Windows 8 için çekirdeğin baştan yazılacağını ve muhtemelen Windows 9'un da Windows 8 yapısını temel alabileceğini işaret ediyor. Öte yandan donanım tarafında da bazı yeni gelişmeler yok değil. 64-bit konusunda rakibi Intel'den önce davranan ve işlemcilerini Nisan 2003 kullanıma sunmaya başlayan AMD'nin 2011'de yani Windows 8'den bir yıl önce lanse edilmesi beklenen Bulldozer mimarisinde 128-bit desteği sunacağı da iddia ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkerinanç 5 yıl
oldu mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Classico 5 yıl
128 lik işlemciler nerde la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK-ŞAD 5 yıl
Bence sen o dönen muhabbetlerin tarihine bi bak önce 😄😄😄😄😄

Iyi hortlatmışssın😃😃😃😃😃😃
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 5 yıl
Hala 128 bit işlemci üretileceğine inanan insan var mı acaba. şu dönen muhabbetlere bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
HORRRRRTTTTT:))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turanlib 8 yıl
Bu firmaların yaptığına insan kanını sömürmek denir.Milyonlarca insan bu teknolojilere yatırım yapıyorlar ve bu yatırımlarının sonucunda bu katil düşünceli sömürücü parakolik zihniyetler yüzünden boşa giden milyarlarca dolar paralarla çoğu devletler düze çoktan çıkmış olacaklardı ne yazık ki tüketiciler birliği teknolojiye dalıp gitmiş cahil teknoloji hastalarının boşa harcamakta oldkları paraların önüne geçecek zekaya sahp değiller sanki batan sadece alanlar olduklarını düşünüyorlar. YA RABBİ YA RABBİ Bu Biz Akılsız Kularının Aklını Başına Getir.AMİNNNNN.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jusched 9 yıl
teknoloji ile kullaıcı arasındaki fark gittikçe daha fazla açılmaya başlıyor...bu işin sonu nereye gider çok merak ediorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar 64bit e sallamayın boşuna amd bu işlemcilerle ilk etapta piyasayı süpürmüştü ki mükemmel bir performans artışı vardı eminim 128bit i de ilk amd çıkartırda herzamanki gibi ucuz ve kullanışlı olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
vista yeterince güclü olsaydı ve temel dx10 ile atılmıs olsaydı [tabi 3. parti yazılımlarda tam destekli halde] su an hem performanslı hemde görsel olarak daha iyi durumda oyun oynardık [hem dx10 temeli hemde x64 temeli icin konusuyorum]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marvinous 10 yıl
@gerbay
Bilgilendirdiğin için sağol. Ama bişey dikkatimi çekti. Debian gibi çok fazla mimariye destek veren Linux dağıtımlarında x86 ve AMD64'den farklı olarak IA-64 diye bir mimari mevcut. Bu mimari x86'dan farklı olan Itanium mimarisi değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl
128bit'lik bir işletim sistemi mutlaka daha hızlı olucaktır. İleride buna bağlı uygulamalarda artarsa o zaman dahada güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcmemo 10 yıl
Çok gereksiz yorumlar yapıyoruz arkadaşlar.
siz 64 bit 128 bit olayını sadece ram gereksinimi olarak görüyorsunuz halbuki aslında bu böyle görülmemelidir.
size en basidinden şöyle anlatayım.
bir patika bir çift şerit yol birde otoban var.
patikayi 32bit
çift şeritli yolu 64 bit
otobanı 128 bit olarak görelim.
hangi yolda daha fazla hız yapabilirsiniz ?
Cevap gayet açık 128 bit.
otobanda hız yapabilmek için aracınızın gücüde olmalıdır.Yani işlemci ram hızları iyi olmalıdır.
p4 ile çift şeritli yolda yapabileceğiniz hız bellidir.
birde şunu belirtmek isterim.
bazı arkadaşlar 64 bitten ne gördük ki 128 biti napalım gibi sorular soruyorlar.
Aslında haklısınız.Ne gördünüz ki.
Ancak bunun sorumlusu ne microsoft nede intel amd.
bunun sorumlusu 2 veya 3. parti yazilim üreten şirketlerdir.
çoğu şirket yazilimlarını 32 bit şeklinde bu nedenle.
her ne kadar motorunuz(cpu,ram vb..) güçlü olsada sizin gireceğiniz yol dar ise belli bir hızı geçemezsiniz.
Açıksa sebebi budur arkadaşlar.Sizlere tavsiyem 2 bilgisayara 2 ayri işletim sistemini kurun.
birinde 32bit digerinde 64 bit kurun.
ve bunlara deneme amaçlı 1 program kurun.
programın 32 bitini 32bit sisteme 64 bitin 64 bit sisteme kurun.
Aradaki farkı görüceksinizdir.
saygılarımla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31956 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Windows, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme 10 yıl FIFA 10 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim