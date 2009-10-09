Windows 8 ve AMD Bulldozer mimarisi 128-bit destekli olabilir

Endüstri tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'yi 22 Ekim'de duyurmaya hazırlanan Microsoft'un yazılım geliştirme ekibi Windows 8 üzerindeki çalışmalarına uzunca bir süre önce başladı. Son çıkan yol haritasına göre 2012 yılında lanse edileceği ön görülen Windows 8 için çekirdeğin baştan yazılacağı iddia edilirken, tahmin edileceği üzere Microsoft cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış değil. Ancak Microsoft çalışanalarının sosyal paylaşım ortamlarındaki kişisel hesapları yeni bilgilerin elde edilmesi adına kimi zaman referans kaynak işlevi görebiliyor.
Microsoft'un kıdemli ar-ge uzmanlarından Rebert Morgan'ın Linked-in sitesinde hesabında paylaştığı temel bazı bilgiler sayesinde Microsoft'un 128-bit çalışmalarıyla ilgili önemli ipuçları elde edildi. Microsoft'a 2002 yılında katılan Robert Morgan profilinde paylaştığı bilgilerde, orta ve uzun dönem stratejik proje planlamaları için yüksek güvenlik bölümünde görev aldığını ifade ederken, Windows 8 çekirdeği ve Windows 9 projeleri için 128-bit mimari uyumluluğu üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte Intel, AMD, HP ve IBM gibi sektör devi isimlerle iş birliği içerisinde olduklarının belirtiyor.
Linked-in hesabı kapatılan Robert Morgan, 128-bit mimarisinin (IA-128) mevcut IA-64 mimarisi ile uyumu üzerine çalışmalarını sürdürürken en azından mevcut bilgiler, Windows 8 için çekirdeğin baştan yazılacağını ve muhtemelen Windows 9'un da Windows 8 yapısını temel alabileceğini işaret ediyor. Öte yandan donanım tarafında da bazı yeni gelişmeler yok değil. 64-bit konusunda rakibi Intel'den önce davranan ve işlemcilerini Nisan 2003 kullanıma sunmaya başlayan AMD'nin 2011'de yani Windows 8'den bir yıl önce lanse edilmesi beklenen Bulldozer mimarisinde 128-bit desteği sunacağı da iddia ediliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Iyi hortlatmışssın😃😃😃😃😃😃
Bilgilendirdiğin için sağol. Ama bişey dikkatimi çekti. Debian gibi çok fazla mimariye destek veren Linux dağıtımlarında x86 ve AMD64'den farklı olarak IA-64 diye bir mimari mevcut. Bu mimari x86'dan farklı olan Itanium mimarisi değil mi?
siz 64 bit 128 bit olayını sadece ram gereksinimi olarak görüyorsunuz halbuki aslında bu böyle görülmemelidir.
size en basidinden şöyle anlatayım.
bir patika bir çift şerit yol birde otoban var.
patikayi 32bit
çift şeritli yolu 64 bit
otobanı 128 bit olarak görelim.
hangi yolda daha fazla hız yapabilirsiniz ?
Cevap gayet açık 128 bit.
otobanda hız yapabilmek için aracınızın gücüde olmalıdır.Yani işlemci ram hızları iyi olmalıdır.
p4 ile çift şeritli yolda yapabileceğiniz hız bellidir.
birde şunu belirtmek isterim.
bazı arkadaşlar 64 bitten ne gördük ki 128 biti napalım gibi sorular soruyorlar.
Aslında haklısınız.Ne gördünüz ki.
Ancak bunun sorumlusu ne microsoft nede intel amd.
bunun sorumlusu 2 veya 3. parti yazilim üreten şirketlerdir.
çoğu şirket yazilimlarını 32 bit şeklinde bu nedenle.
her ne kadar motorunuz(cpu,ram vb..) güçlü olsada sizin gireceğiniz yol dar ise belli bir hızı geçemezsiniz.
Açıksa sebebi budur arkadaşlar.Sizlere tavsiyem 2 bilgisayara 2 ayri işletim sistemini kurun.
birinde 32bit digerinde 64 bit kurun.
ve bunlara deneme amaçlı 1 program kurun.
programın 32 bitini 32bit sisteme 64 bitin 64 bit sisteme kurun.
Aradaki farkı görüceksinizdir.
saygılarımla