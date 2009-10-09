Windows 8 ve AMD Bulldozer mimarisi 128-bit destekli olabilir

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Endüstri tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'yi 22 Ekim'de duyurmaya hazırlanan Microsoft'un yazılım geliştirme ekibi Windows 8 üzerindeki çalışmalarına uzunca bir süre önce başladı. Son çıkan yol haritasına göre 2012 yılında lanse edileceği ön görülen Windows 8 için çekirdeğin baştan yazılacağı iddia edilirken, tahmin edileceği üzere Microsoft cephesinden henüz resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapılmış değil. Ancak Microsoft çalışanalarının sosyal paylaşım ortamlarındaki kişisel hesapları yeni bilgilerin elde edilmesi adına kimi zaman referans kaynak işlevi görebiliyor.

Microsoft'un kıdemli ar-ge uzmanlarından Rebert Morgan'ın Linked-in sitesinde hesabında paylaştığı temel bazı bilgiler sayesinde Microsoft'un 128-bit çalışmalarıyla ilgili önemli ipuçları elde edildi. Microsoft'a 2002 yılında katılan Robert Morgan profilinde paylaştığı bilgilerde, orta ve uzun dönem stratejik proje planlamaları için yüksek güvenlik bölümünde görev aldığını ifade ederken, Windows 8 çekirdeği ve Windows 9 projeleri için 128-bit mimari uyumluluğu üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte Intel, AMD, HP ve IBM gibi sektör devi isimlerle iş birliği içerisinde olduklarının belirtiyor.

Linked-in hesabı kapatılan Robert Morgan, 128-bit mimarisinin (IA-128) mevcut IA-64 mimarisi ile uyumu üzerine çalışmalarını sürdürürken en azından mevcut bilgiler, Windows 8 için çekirdeğin baştan yazılacağını ve muhtemelen Windows 9'un da Windows 8 yapısını temel alabileceğini işaret ediyor. Öte yandan donanım tarafında da bazı yeni gelişmeler yok değil. 64-bit konusunda rakibi Intel'den önce davranan ve işlemcilerini Nisan 2003 kullanıma sunmaya başlayan AMD'nin 2011'de yani Windows 8'den bir yıl önce lanse edilmesi beklenen Bulldozer mimarisinde 128-bit desteği sunacağı da iddia ediliyor.