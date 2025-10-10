Giriş
    Windows Copilot artık Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını oluşturabiliyor

    Windows için Copilot uygulaması artık Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyalarını doğrudan oluşturabiliyor. Ayrıca Gmail ile Outlook hesapları da uygulamaya bağlanabilecek.

    Windows Copilot artık Word, Excel ve PowerPoint oluşturabiliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows için Copilot uygulamasını önemli bir güncelleme ile yeniledi. Artık Copilot üzerinden Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyaları doğrudan oluşturulabiliyor ve kullanıcılar uygulamayı Gmail ile Outlook hesaplarına bağlayarak çevrimiçi içeriklerine erişim sağlayabiliyor. Güncelleme ilk etapta tüm Windows Insider kullanıcılarına sunuluyor, ardından Windows 11’in tüm kullanıcılarına genişletilecek.

    Windows Copilot nihayet işe yarayacak

    Windows Copilot artık Word, Excel ve PowerPoint oluşturabiliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sürümle birlikte kullanıcılar yalnızca bir komut vererek fikirlerini, notlarını veya verilerini paylaşılabilir ve düzenlenebilir belgelere dönüştürebiliyor. Copilot ekibi, uzun yanıtlar (600 karakter ve üzeri) için varsayılan bir dışa aktarma butonu sunulduğunu belirtiyor. Bu buton sayesinde içerikler doğrudan Word, PowerPoint, Excel veya PDF formatında kaydedilebiliyor.

    Buna ek olarak, kullanıcılar Copilot’u Outlook veya Gmail hesaplarıyla bağlayarak, e-postalardaki içeriklere ve kişi bilgilerine erişebiliyor. Örneğin, bir şirketten gelen tüm faturaları bulmak veya bir kontak adresini çekmek Copilot üzerinden mümkün hale geliyor. Bu özellik tamamen isteğe bağlı, dolayısıyla kullanıcıların hesaplarını uygulama arayüzünden bölümünden manuel olarak eklemeleri gerekiyor. Desteklenen bağlantılar arasında OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Takvim ve Google Kişiler bulunuyor.

    Microsoft, Copilot güncellemesini gelecek yıl tanıtılması planlanan yeni OneDrive uygulaması öncesinde sunuyor. Bu arada yenilenmiş OneDrive uygulaması, yeni galeri görünümü, yapay zeka destekli slayt gösterileri ve gelişmiş düzenleme özellikleri ile kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

