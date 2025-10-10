Windows Copilot artık Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını oluşturabiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows için Copilot uygulamasını önemli bir güncelleme ile yeniledi. Artık Copilot üzerinden Word, Excel, PowerPoint ve PDF dosyaları doğrudan oluşturulabiliyor ve kullanıcılar uygulamayı Gmail ile Outlook hesaplarına bağlayarak çevrimiçi içeriklerine erişim sağlayabiliyor. Güncelleme ilk etapta tüm Windows Insider kullanıcılarına sunuluyor, ardından Windows 11’in tüm kullanıcılarına genişletilecek.

Windows Copilot nihayet işe yarayacak

Tam Boyutta Gör Yeni sürümle birlikte kullanıcılar yalnızca bir komut vererek fikirlerini, notlarını veya verilerini paylaşılabilir ve düzenlenebilir belgelere dönüştürebiliyor. Copilot ekibi, uzun yanıtlar (600 karakter ve üzeri) için varsayılan bir dışa aktarma butonu sunulduğunu belirtiyor. Bu buton sayesinde içerikler doğrudan Word, PowerPoint, Excel veya PDF formatında kaydedilebiliyor.

Buna ek olarak, kullanıcılar Copilot’u Outlook veya Gmail hesaplarıyla bağlayarak, e-postalardaki içeriklere ve kişi bilgilerine erişebiliyor. Örneğin, bir şirketten gelen tüm faturaları bulmak veya bir kontak adresini çekmek Copilot üzerinden mümkün hale geliyor. Bu özellik tamamen isteğe bağlı, dolayısıyla kullanıcıların hesaplarını uygulama arayüzünden bölümünden manuel olarak eklemeleri gerekiyor. Desteklenen bağlantılar arasında OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Takvim ve Google Kişiler bulunuyor.

Microsoft, Copilot güncellemesini gelecek yıl tanıtılması planlanan yeni OneDrive uygulaması öncesinde sunuyor. Bu arada yenilenmiş OneDrive uygulaması, yeni galeri görünümü, yapay zeka destekli slayt gösterileri ve gelişmiş düzenleme özellikleri ile kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.

