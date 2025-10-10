Windows Copilot artık Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını oluşturabiliyor

Windows Copilot nihayet işe yarayacak
Buna ek olarak, kullanıcılar Copilot’u Outlook veya Gmail hesaplarıyla bağlayarak, e-postalardaki içeriklere ve kişi bilgilerine erişebiliyor. Örneğin, bir şirketten gelen tüm faturaları bulmak veya bir kontak adresini çekmek Copilot üzerinden mümkün hale geliyor. Bu özellik tamamen isteğe bağlı, dolayısıyla kullanıcıların hesaplarını uygulama arayüzünden bölümünden manuel olarak eklemeleri gerekiyor. Desteklenen bağlantılar arasında OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Takvim ve Google Kişiler bulunuyor.
Microsoft, Copilot güncellemesini gelecek yıl tanıtılması planlanan yeni OneDrive uygulaması öncesinde sunuyor. Bu arada yenilenmiş OneDrive uygulaması, yeni galeri görünümü, yapay zeka destekli slayt gösterileri ve gelişmiş düzenleme özellikleri ile kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor.