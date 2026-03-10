Giriş
    Windows güvenlik açığı dark webde 9.6 milyon TL'ye satışta!

    Hackerlara sistem düzeyinde erişim sağlatan bir Windows güvenlik açığı şu anda dark webde satışta. Kurumsal ağ yöneticilerine Şubat 2026 güvenlik güncellemesini yüklemeleri öneriliyor.

    windows güvenlik açığı dark webde 220.000 dolara satışta Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Windows işletim sisteminde keşfedilen bir güvenlik açığı, dark webde 220.000 dolara (9.6 milyon TL) satışa çıktı. Bu güvenlik açığı özellikle Windows Uzaktan Masaüstü Hizmetlerini hedef alıyor ve saldırgana ele geçirilen bilgisayarda sistem düzeyinde ayrıcalıklar sağlatıyor.

    Sıfır gün güvenlik açığı

    Yakın zamanda dark webin kötü amaçlı yazılım ve güvenlik açıkları bölümünde bir ilan yayınlandı. İlanda güvenlik açığının "sıfır gün" açığı olduğu belirtiliyor ve ilgilenen alıcıların satın alma işlemini görüşmek üzere satıcıyla özel mesaj yoluyla iletişime geçmesi isteniyor.

    Güvenlik açığı CVE-2026-21533 olarak izleniyor. Saldırganın TermService protokolü altındaki belirli bir hizmet yapılandırma kayıt defteri anahtarını değiştirmesine ve hedef bilgisayarda ayrıcalıklarını sistem düzeyine çıkarmasına olanak tanıyor. Ancak, bu güvenlik açığından yararlanabilmek için saldırganın yerel bir makineye düşük ayrıcalıklı, kimlik doğrulamalı erişime sahip olması gerekiyor. Bu, bilgisayar korsanlarının öncelikle hedef sisteme ilk erişimi sağlamaları gerektiği anlamına geliyor.

    Microsoft, açığı kapattı

    İlginç olan, Microsoft bu güvenlik açığını Şubat ayı güncellemesiyle kapattı. Tehdidin geniş bir etki alanı vardı ve Windows 10 ve Windows 11'in çeşitli sürümlerinin yanı sıra Windows Server 2012'den Windows Server 2025'e kadar sunucu sürümlerini de etkiliyordu.

    Kurumsal ağlar dikkat!

    Saldırganlar muhtemelen birçok kurumsal ağın sistemlerini henüz güncellemediğini düşünüyor. Güvenlik açığı giderilmemiş olsaydı, dark webdeki fiyatı muhtemelen çok daha yüksek olacaktı.

    Eğer bir kurumsal ağın yöneticisiyseniz, bu güvenlik açığını sisteminizden kaldırmak için Şubat 2026 Güvenlik Güncellemesini hemen yüklemelisiniz.

