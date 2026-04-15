    Windows için Google uygulaması kullanıma sunuldu: Arama yapmak artık çok daha kolay

    Google, Windows kullanıcıları için geliştirdiği yeni arama uygulamasını genel kullanıma sundu. Kullanıcılar, bu uygulama ile web'de ve kişisel dosyalarında arama yapabiliyor.

    Google, Windows kullanıcıları için geliştirdiği yeni arama uygulamasını deneysel aşamadan çıkararak küresel çapta kullanıma sundu. 

    Web'de ve yerel dosyalarda arama yapabiliyor

    Yeni uygulama, Alt + Boşluk klavye kısayolu ile çalışan yüzen bir arama çubuğu sunuyor. Bu çubuk sayesinde kullanıcılar yalnızca web’de değil, aynı zamanda Google hesaplarındaki içeriklerde ve yerel dosyalarda da hızlıca arama yapabiliyor. Ayrıca dosya yükleme, ekran paylaşımı ve Google Lens entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler de yer alıyor.



    Uygulamanın en önemli değişikliklerinden biri ise varsayılan olarak Yapay Zeka Modu (AI Mode) ile çalışması. Önceki deneysel sürümde klasik arama ön plandayken, yeni sürümde aramalar doğrudan yapay zeka destekli sonuçlarla başlıyor. Kullanıcılar dilerse diğer arama yöntemlerine kolayca geçiş yapabiliyor.

    İlk sürümde yaşanan bazı teknik sorunların ardından Google, kullanıcılara uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemelerini önermişti. Yeni kararlı sürümün ise daha stabil ve kapsamlı bir deneyim sunduğu belirtiliyor. Windows 10 ve üzeri cihazlarda çalışan uygulama, şu an için sadece İngilizce dil desteği sunuyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

