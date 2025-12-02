Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows krizi büyüyor: 1 milyar PC Windows 10'da

    Windows 10 desteği resmen sona erdi ancak milyarlarca cihaz hâlâ eski sürümü kullanmaya devam ediyor. Donanım kısıtlamaları ve yavaş geçiş süreci, Windows 11’in benimsenmesini zorlaştırıyor.

    Windows krizi büyüyor: 1 milyar PC Windows 10'da Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 desteğini tamamen sonlandırdı. Artık işletim sistemi için yeni özellikler, teknik destek ve güvenlik yamaları yayınlanmıyor. Ancak Dell’in son açıklamalarına göre dünya genelinde yaklaşık 1 milyar cihaz hâlâ Windows 10 kullanıyor. Bu cihazların önemli bir kısmı yalnızca yükseltme yapılmamış sistemlerden değil, aynı zamanda Windows 11 donanım gereksinimlerini karşılamayan eski bilgisayarlardan oluşuyor.

    1 Milyar PC Windows 10'da

    Dell COO’su Jeffrey Clarke, 1 milyar cihazın yarısının yani yaklaşık 500 milyonunun Windows 11'i teknik olarak çalıştıramayacak kadar eski olduğunu belirtti. Geriye kalan yarısı ise Windows 11’i desteklese bile yükseltme yapmamış durumda. StatCounter verileri ise durumu doğruluyor. Windows 10, hâlâ dünya masaüstü pazarının yüzde 42,62’sinde yer alıyor. Buna karşılık Windows 11, yüzde 53,79 paya ulaşmış durumda. 

    Windows 10 kullanıcı tabanının bu kadar büyük bir bölümünün eski sürümde kalması Microsoft'un yol haritası açısından soru işaretleri içermiyor değil. Şirket, süreci hızlandırmak amacıyla Extended Security Updates (ESU) programını devreye aldı. Kritik güncellemeleri bir yıl boyunca sürdürecek bu program, OneDrive kullanıcıları için ücretsiz.

    Windows krizi büyüyor: 1 milyar PC Windows 10'da Tam Boyutta Gör
    Diğer kullanıcılar ise 30 dolar veya 1000 Microsoft Rewards puanı ile bu destekten yararlanabiliyor. Ancak programın yalnızca geçici bir çözüm olması ve kapsamının sınırlı tutulması, Windows 10 kullanıcılarının uzun vadede ek bir baskıyla karşılaşacağı anlamına geliyor.

    Geçiş hızını etkileyen en büyük unsur hâlâ Windows 11’in katı donanım gereksinimleri. Bildiğiniz gibi TPM 2.0 zorunluluğu, belirli nesil işlemciler ve güvenli önyükleme şartı, teknik olarak yeterli görünse bile birçok eski sistemi devre dışı bırakıyor. Bir diğer önemli nokta ise, uygulamaların hâlâ Windows 10 desteğini sürdürmesi. Pek çok yazılım geliştiricisi, kullanıcı tabanının büyüklüğü nedeniyle eski işletim sistemini desteklemeye devam ediyor. Bu durum da kullanıcıların yükseltme ihtiyacını geciktiriyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duty free giderken mi gelirken mi seni sevmeyen bir kızı nasıl etkilersin rölanti dalgalanması neden olur hepsifinans nedir seat ibiza 1.4 reference

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7
    Samsung Galaxy Z Flip7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum