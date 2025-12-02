Windows krizi büyüyor: 1 milyar PC Windows 10'da

1 Milyar PC Windows 10'da
Dell COO’su Jeffrey Clarke, 1 milyar cihazın yarısının yani yaklaşık 500 milyonunun Windows 11'i teknik olarak çalıştıramayacak kadar eski olduğunu belirtti. Geriye kalan yarısı ise Windows 11’i desteklese bile yükseltme yapmamış durumda. StatCounter verileri ise durumu doğruluyor. Windows 10, hâlâ dünya masaüstü pazarının yüzde 42,62’sinde yer alıyor. Buna karşılık Windows 11, yüzde 53,79 paya ulaşmış durumda.
Windows 10 kullanıcı tabanının bu kadar büyük bir bölümünün eski sürümde kalması Microsoft'un yol haritası açısından soru işaretleri içermiyor değil. Şirket, süreci hızlandırmak amacıyla Extended Security Updates (ESU) programını devreye aldı. Kritik güncellemeleri bir yıl boyunca sürdürecek bu program, OneDrive kullanıcıları için ücretsiz.
Geçiş hızını etkileyen en büyük unsur hâlâ Windows 11'in katı donanım gereksinimleri. Bildiğiniz gibi TPM 2.0 zorunluluğu, belirli nesil işlemciler ve güvenli önyükleme şartı, teknik olarak yeterli görünse bile birçok eski sistemi devre dışı bırakıyor. Bir diğer önemli nokta ise, uygulamaların hâlâ Windows 10 desteğini sürdürmesi. Pek çok yazılım geliştiricisi, kullanıcı tabanının büyüklüğü nedeniyle eski işletim sistemini desteklemeye devam ediyor. Bu durum da kullanıcıların yükseltme ihtiyacını geciktiriyor.
