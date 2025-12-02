Windows krizi büyüyor: 1 milyar PC Windows 10'da

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 desteğini tamamen sonlandırdı. Artık işletim sistemi için yeni özellikler, teknik destek ve güvenlik yamaları yayınlanmıyor. Ancak Dell’in son açıklamalarına göre dünya genelinde yaklaşık 1 milyar cihaz hâlâ Windows 10 kullanıyor. Bu cihazların önemli bir kısmı yalnızca yükseltme yapılmamış sistemlerden değil, aynı zamanda Windows 11 donanım gereksinimlerini karşılamayan eski bilgisayarlardan oluşuyor.

1 Milyar PC Windows 10'da

Dell COO’su Jeffrey Clarke, 1 milyar cihazın yarısının yani yaklaşık 500 milyonunun Windows 11'i teknik olarak çalıştıramayacak kadar eski olduğunu belirtti. Geriye kalan yarısı ise Windows 11’i desteklese bile yükseltme yapmamış durumda. StatCounter verileri ise durumu doğruluyor. Windows 10, hâlâ dünya masaüstü pazarının yüzde 42,62’sinde yer alıyor. Buna karşılık Windows 11, yüzde 53,79 paya ulaşmış durumda.

Windows 10 kullanıcı tabanının bu kadar büyük bir bölümünün eski sürümde kalması Microsoft'un yol haritası açısından soru işaretleri içermiyor değil. Şirket, süreci hızlandırmak amacıyla Extended Security Updates (ESU) programını devreye aldı. Kritik güncellemeleri bir yıl boyunca sürdürecek bu program, OneDrive kullanıcıları için ücretsiz.

Tam Boyutta Gör Diğer kullanıcılar ise 30 dolar veya 1000 Microsoft Rewards puanı ile bu destekten yararlanabiliyor. Ancak programın yalnızca geçici bir çözüm olması ve kapsamının sınırlı tutulması, Windows 10 kullanıcılarının uzun vadede ek bir baskıyla karşılaşacağı anlamına geliyor.

Microsoft uyardı: Windows 11, halüsinasyon görebilir 23 sa. önce eklendi

Geçiş hızını etkileyen en büyük unsur hâlâ Windows 11’in katı donanım gereksinimleri. Bildiğiniz gibi TPM 2.0 zorunluluğu, belirli nesil işlemciler ve güvenli önyükleme şartı, teknik olarak yeterli görünse bile birçok eski sistemi devre dışı bırakıyor. Bir diğer önemli nokta ise, uygulamaların hâlâ Windows 10 desteğini sürdürmesi. Pek çok yazılım geliştiricisi, kullanıcı tabanının büyüklüğü nedeniyle eski işletim sistemini desteklemeye devam ediyor. Bu durum da kullanıcıların yükseltme ihtiyacını geciktiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows krizi büyüyor: 1 milyar PC Windows 10'da

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: