Windows Defender'da sıfır gün açığı ortaya çıktı! Güncel sistemler risk altında

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Tam Boyutta Gör Son aylarda Windows'ta birbiri ardına ciddi güvenlik açıkları keşfeden NightmareEclipse, yeni bir Windows zero-day açığı paylaştı.Araştırmacı, Windows Defender için paylaşılan son yamanın aşılabildiğini söylüyor ve saldırganlar sistem üzerinde tam yetki sağlayabiliyor

Windows Defender'da kritik açık

ShieldBreak'in, daha önce ortaya çıkarılan RoguePlanet adlı güvenlik açısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. CVE-2026-50656 koduyla takip edilen RoguePlanet için Microsoft geçtiğimiz temmuz ayında bir güvenlik güncellemesi yayımlamıştı. Ancak NightmareEclipse, söz konusu yamanın Windows Defender'ın uç nokta antivirüs motorundaki sorunu tamamen gidermediğini iddia ediyor.

Araştırmacıya göre ShieldBreak, Microsoft'un RoguePlanet için hazırladığı güvenlik önlemlerini aşabiliyor. Yayımlanan PoC, güncel Windows 11 25H2 ve Windows Server 2025 sürümlerinde test edildi ve araştırmacının ifadesiyle yüzde 100 başarı oranına ulaştı. İddialar yalnızca NightmareEclipse'in açıklamalarıyla sınırlı da değil.

Dışarıdan güvenlik araştırmacıları, ShieldBreak açığı ve yayımlanan PoC kodunun gerçek olduğunu doğruladı. Açığın daha da dikkat çekici taraflarından biri, yalnızca güncel işletim sistemlerini hedeflememesi. NightmareEclipse, PoC'nin Microsoft tarafından artık desteklenmeyen Windows 10'un tüketici ve sunucu sürümlerinde de çalışabildiğini öne sürüyor.

Microsoft, soruşturma başlattı

Microsoft ise konuyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Şirket, Windows Defender tarafındaki iddiaları incelediğini belirtirken NightmareEclipse'in açığın çalışma şekli ve etkisiyle ilgili tüm iddialarını henüz doğrulamadı. Bu gelişme, NightmareEclipse ile Microsoft arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığın da yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor.

Güvenlik araştırmacısı daha önce de Windows'ta çeşitli zero-day açıklarını kamuoyuna duyurmuş ve Microsoft'u işletim sisteminde kasıtlı bir arka kapı bırakmakla suçlamıştı. Microsoft ise bu yorumlara karşı çıkmıştı. Öte yandan Microsoft ile araştırmacı arasındaki gerilim daha önce hukuki boyuta da taşınmıştı. Şirket, NightmareEclipse'in açıklamaları nedeniyle dava açabileceği yönünde bir adım atmış ancak güvenlik topluluğundan gelen yoğun tepkinin ardından bu söylemden geri adım atmıştı.

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ShieldBreak için yayımlanan PoC'nin gerçekten belirtilen şekilde çalışması halinde, konu özellikle Windows Defender'ın güvenlik mekanizmasının aşılabilmesi nedeniyle önem taşıyor. Ancak Microsoft'un soruşturması tamamlanmadan açığın kapsamı, saldırı koşulları ve kullanıcıların ne ölçüde risk altında olduğu konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Şimdilik Windows kullanıcılarının resmi Microsoft açıklamalarını ve güvenlik güncellemelerini takip etmesi önem taşıyor. Microsoft'un açığı doğrulaması halinde ShieldBreak için ayrı bir güvenlik güncellemesi yayımlaması beklenebilir.

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