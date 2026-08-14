Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows Defender'da sıfır gün açığı ortaya çıktı! Güncel sistemler risk altında

    Microsoft'un Windows Defender'daki bir güvenlik açığını gidermek için yayınladığı yamanın aşılabildiği ortaya çıktı. Açık, sistem üzerinde tam yetki sağlayabiliyor.

    Windows kullananlar dikkat: Yeni sıfır gün açığı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Son aylarda Windows'ta birbiri ardına ciddi güvenlik açıkları keşfeden NightmareEclipse, yeni bir Windows zero-day açığı paylaştı.Araştırmacı, Windows Defender için paylaşılan son yamanın aşılabildiğini söylüyor ve saldırganlar sistem üzerinde tam yetki sağlayabiliyor

    Windows Defender'da kritik açık

    ShieldBreak'in, daha önce ortaya çıkarılan RoguePlanet adlı güvenlik açısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. CVE-2026-50656 koduyla takip edilen RoguePlanet için Microsoft geçtiğimiz temmuz ayında bir güvenlik güncellemesi yayımlamıştı. Ancak NightmareEclipse, söz konusu yamanın Windows Defender'ın uç nokta antivirüs motorundaki sorunu tamamen gidermediğini iddia ediyor.

    Araştırmacıya göre ShieldBreak, Microsoft'un RoguePlanet için hazırladığı güvenlik önlemlerini aşabiliyor. Yayımlanan PoC, güncel Windows 11 25H2 ve Windows Server 2025 sürümlerinde test edildi ve araştırmacının ifadesiyle yüzde 100 başarı oranına ulaştı. İddialar yalnızca NightmareEclipse'in açıklamalarıyla sınırlı da değil.

    Dışarıdan güvenlik araştırmacıları, ShieldBreak açığı ve yayımlanan PoC kodunun gerçek olduğunu doğruladı. Açığın daha da dikkat çekici taraflarından biri, yalnızca güncel işletim sistemlerini hedeflememesi. NightmareEclipse, PoC'nin Microsoft tarafından artık desteklenmeyen Windows 10'un tüketici ve sunucu sürümlerinde de çalışabildiğini öne sürüyor.

    Microsoft, soruşturma başlattı

    Microsoft ise konuyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Şirket, Windows Defender tarafındaki iddiaları incelediğini belirtirken NightmareEclipse'in açığın çalışma şekli ve etkisiyle ilgili tüm iddialarını henüz doğrulamadı. Bu gelişme, NightmareEclipse ile Microsoft arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığın da yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor.

    Güvenlik araştırmacısı daha önce de Windows'ta çeşitli zero-day açıklarını kamuoyuna duyurmuş ve Microsoft'u işletim sisteminde kasıtlı bir arka kapı bırakmakla suçlamıştı. Microsoft ise bu yorumlara karşı çıkmıştı. Öte yandan Microsoft ile araştırmacı arasındaki gerilim daha önce hukuki boyuta da taşınmıştı. Şirket, NightmareEclipse'in açıklamaları nedeniyle dava açabileceği yönünde bir adım atmış ancak güvenlik topluluğundan gelen yoğun tepkinin ardından bu söylemden geri adım atmıştı.

    ShieldBreak için yayımlanan PoC'nin gerçekten belirtilen şekilde çalışması halinde, konu özellikle Windows Defender'ın güvenlik mekanizmasının aşılabilmesi nedeniyle önem taşıyor. Ancak Microsoft'un soruşturması tamamlanmadan açığın kapsamı, saldırı koşulları ve kullanıcıların ne ölçüde risk altında olduğu konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

    Şimdilik Windows kullanıcılarının resmi Microsoft açıklamalarını ve güvenlik güncellemelerini takip etmesi önem taşıyor. Microsoft'un açığı doğrulaması halinde ShieldBreak için ayrı bir güvenlik güncellemesi yayımlaması beklenebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips racingvision gt200 h7 windows 7 loader sabiha gökçen otopark tavsiye hak mahrumiyeti hacizli ne demek volvo c30 alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum