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    PC sektörüne bir darbe daha: Windows lisans ücretleri yüzde 10 arttı

    Microsoft, Windows OEM lisans ücretlerinde bu yıl normalden daha yüksek bir artış gerçekleştirdi. Yeni fiyatlandırmada lisans maliyetlerinin ortalama yüzde 7 ila 10 oranında yükseldiği belirtiliyor.

    Windows lisans ücretlerine zam: PC fiyatları yeniden artabilir Tam Boyutta Gör
    PC sektöründe devam eden bileşen sıkıntılarına şimdi de Windows lisans maliyetlerindeki artış eklendi. Microsoft’un OEM üreticilerinden aldığı Windows lisans ücretlerini yükseltmesi, bilgisayar üreticilerinin fiyatlarını yeniden artırmasına neden olabilir.

    Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümenin etkisiyle bellek, SSD, işlemci, ekran kartı ve diğer PC bileşenlerinde yaşanan maliyet artışları, son dönemde bilgisayar fiyatlarını önemli ölçüde yukarı çekmişti. Ancak üreticiler artık yalnızca donanım maliyetleriyle değil, yazılım lisans ücretlerindeki artışla da mücadele ediyor.

    Windows lisans ücretleri bu yıl yüzde 7 ila 10 arttı

    United Daily News tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, Windows OEM lisans ücretlerinde bu yıl normalden daha yüksek bir artış gerçekleştirdi. Temmuz ayından itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırmada lisans maliyetlerinin ortalama yüzde 7 ila 10 oranında yükseldiği belirtiliyor.

    Yeni fiyatlandırmanın bilgisayarlarda kullanılan işlemcinin seviyesine göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Buna göre daha güçlü ve üst segment işlemciler kullanan sistemlerde Windows lisans maliyeti de daha yüksek olacak.

    Microsoft’un lisans ücretlerini her yıl artırdığı belirtilirken, bu yılki artışın önceki yıllardaki tek haneli zamların üzerine çıkması PC üreticileri açısından ek bir baskı oluşturuyor. Üreticilerin bir kısmının mevcut fiyat artışlarını bileşen maliyetlerindeki yükselişin içerisine yansıttığı, ancak yeni lisans maliyetlerinin önümüzdeki dönemde fiyatlara daha doğrudan yansıyabileceği belirtiliyor.

    PC fiyatlarında yüzde 5'e varan yeni artış bekleniyor

    Donanım ve yazılım maliyetlerindeki yükselişin sonucunda PC üreticilerinin üçüncü çeyrekte ürün fiyatlarını yaklaşık yüzde 5 daha artırabileceği öne sürülüyor. Tayvan merkezli ASUS ve Acer'ın da bu çeyrekte ürün fiyatlarında yeniden artış yapacaklarını bildirdiği belirtiliyor. Özellikle ASUS tarafında fiyatların 2025'in dördüncü çeyreğine kıyasla şimdiye kadar ortalama yüzde 30 oranında yükseldiği aktarılıyor.

    Sektördeki bu gelişmeler, PC pazarındaki talebin zayıfladığı bir döneme denk geliyor. Bileşen fiyatlarının yükselmesi ve Windows lisans maliyetlerinin artması, üreticilerin kâr marjlarını korumak için fiyatları artırmasına neden olurken, yükselen fiyatlar tüketicilerin yeni bilgisayar satın alma kararlarını ertelemesine yol açabilir.

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