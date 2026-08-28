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    Windows on Arm'da 7.000 eşiği aşıldı: RTX Spark bilgisayarlar yolda

    Microsoft, Windows on Arm platformundaki yazılım uyumluluğu hakkında yeni bilgiler paylaştı. Doğrulanan uygulama ve oyun sayısı 7.000'i aşarken, RTX Spark bilgisayarlar için de geri sayım başladı.

    Windows on Arm'da 7.000 eşiği aşıldı: RTX Spark yakında geliyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows on Arm platformunun yazılım ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirketin paylaştığı son verilere göre Works on Windows on Arm veritabanında doğrulanmış uygulama ve oyun sayısı 7.000'i geçti. Microsoft'un güncellediği uyumluluk listesine üretkenlik, geliştirme, STEM, güvenlik ve eğlence kategorilerinden birçok yeni yazılım eklendi.

    MATLAB ve Arduino IDE de Windows on Arm listesinde

    Microsoft tarafından paylaşılan listede, Cursor, Microsoft Power BI, ShareX, Proton Drive ve WPS Office gibi uygulamalar bulunuyor. Yaratıcılık ve eğlence tarafında ise Affinity by Canva, Discord, Inkscape, MAGIX VEGAS Pro, Maxon Redshift, Proton Mail, Signal ve Perplexity Comet Browser gibi birçok farklı kategoriden yazılımlar yer alıyor.

    STEM ve eğitim kategorisinde de önemli uygulamalar bulunuyor. Microsoft'un doğruladığı yazılımlar arasında Arduino IDE, DBeaver, MathWorks MATLAB, Project Jupyter Notebook, QGIS QField ve ZWCAD yer alıyor. Ayrıca şirket, kurumsal kullanım ve güvenlik tarafındaki uyumluluğu da genişletti. Güncel listeye eklenen uygulamalar arasında şunlar bulunuyor:

    • Acronis Cyber Protect
    • Cisco Duo
    • Sophos Endpoint Security
    • Tenable Nessus
    • Surfshark Antivirus

    Microsoft'un açıklaması, Windows on Arm için yeni bir dönemin başlayacağı döneme denk geliyor. NVIDIA RTX Spark sistemlerinin bu sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Microsoft, RTX Spark tabanlı Windows on Arm cihazlarının Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo ve MSI gibi markalardan geleceğini doğruladı.

    Böylece Nvidia, Windows on Arm bilgisayar pazarında Qualcomm'un Snapdragon X platformlarının yanında yeni bir işlemci sağlayıcısı olarak yer alacak. Windows on Arm tarafında en önemli soru işaretlerinden biri ise oyunlar olmaya devam ediyor. Microsoft'un 7.000'i aşan doğrulanmış uygulama ve oyun verisi, platformun yazılım desteğinin önemli ölçüde genişlediğini gösterse de özellikle büyük PC oyunlarının performansı ve uyumluluğu konusunda daha fazla gelişmeye ihtiyaç duyuluyor.

    Nvidia şu ana kadar Arm tabanlı sistemlerde bazı oyun demoları sergiledi. Ayrıca daha fazla platformun Arm mimarisinde hile karşıtı sistem desteği sunacağını açıkladı. RTX Spark sistemlerinin piyasaya çıkışıyla birlikte Windows on Arm platformunda oyun tarafındaki durumun daha net ortaya çıkması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    metropol oyunu başlangıç parası tecili bozdursam ne zaman askere giderim kyk nevresim pioneer teyp eski seri devam zorunluluğu olmayan hukuk fakülteleri

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