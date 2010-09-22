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Windows Phone 7 işletim sistemli HTC HD7'ye ait şematik görseller ortaya çıktı

HTC'nin Windows Phone 7 işletim sistemli telefonu HD7'ye ait şematik görseller ortaya çıktı.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin piyasadaki yerini almasına sayılı günler kala, bu işletim sistemine sahip olan telefonlarla ilgili bilgiler gün ışığına çıkmaya başlıyor.

Akıllı telefon pazarının en önemli firmalarından HTC'nin HD7 adıyla piyasaya çıkacağı iddia edilen Windows Phone 7 işletim sistemli telefona ait ilk görsel ortaya çıktı. Şematik çizim olan bu görselde, HTC HD7'nin tıpkı HTC HD2 gibi ince çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu görünüyor. HTC HD7'deki ekran boyutunun 4.3 inç olmasına kesin gözüyle bakılıyor

HTC HD7'ye ait olduğu belirtilen şematik çizimde çift LED flaşlı kamera da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

HTC'nin Windows Phone 7 destekli telefonu HD7'nin 18 Ekim tarihinde 560 Euro'luk fiyat etiketiyle kontratsız olarak satışa sunulacağı da bu konudaki iddialar arasında yer alıyor.


http://wmpoweruser.com/exclusive-the-real-htc-hd7-revealed/ Yorum Yaz
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malcomgerenimo 8 yıl
teknik özellikleri acaba ne olacak kı? desire hd den daha üst segment bi sey olacak gibi duruyo
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SatisFacti0n 8 yıl
Ya Zaten Yavaş Telefon Gerçekten Bari Windows Mobile 6.0 Koysalarda Win7 Kasar Şimdi
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Batuist 8 yıl
HD2 furyasından sonra bu windowslu model satar mı acaba?? telefon yazılımı daha yükseltilemiyor.. böylesi harika bir telefona wp7 kurulamaması çok üzücü.. yinede tercihim androidden yana olurdu.. çünkü microsoft destek vermiyor.. 6.5 serisinde gördük.. ne adam gibi yazılım var nede oyun...
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