Windows Phone 7 işletim sistemli HTC HD7'ye ait şematik görseller ortaya çıktı

Microsoft'un merakla beklenen mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin piyasadaki yerini almasına sayılı günler kala, bu işletim sistemine sahip olan telefonlarla ilgili bilgiler gün ışığına çıkmaya başlıyor.

Akıllı telefon pazarının en önemli firmalarından HTC'nin HD7 adıyla piyasaya çıkacağı iddia edilen Windows Phone 7 işletim sistemli telefona ait ilk görsel ortaya çıktı. Şematik çizim olan bu görselde, HTC HD7'nin tıpkı HTC HD2 gibi ince çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu görünüyor. HTC HD7'deki ekran boyutunun 4.3 inç olmasına kesin gözüyle bakılıyor

HTC HD7'ye ait olduğu belirtilen şematik çizimde çift LED flaşlı kamera da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

HTC'nin Windows Phone 7 destekli telefonu HD7'nin 18 Ekim tarihinde 560 Euro'luk fiyat etiketiyle kontratsız olarak satışa sunulacağı da bu konudaki iddialar arasında yer alıyor.

http://wmpoweruser.com/exclusive-the-real-htc-hd7-revealed/