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    Windows'ta USB diskler için değişiklik: ReFS artık çalışmayacak

    Microsoft, Windows’ta ReFS formatlı USB ve harici diskler için yeni bir kısıtlama getiriyor. Ocak 2027'de başlayacak değişiklik, bazı kullanıcıların dosyalarına erişimini etkileyebilir.

    Windows'ta USB diskler için değişiklik: ReFS artık çalışmayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows işletim sisteminde harici depolama cihazlarına yönelik yeni bir kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Şirketin 13 Ekim 2026 tarihli resmi destek dokümanına göre ReFS (Resilient File System) ile biçimlendirilmiş USB bellekler ve harici diskler, Ocak 2027’den itibaren varsayılan olarak engellenecek.

    ReFS diskler için iki aşamalı süreç

    Microsoft’un aldığı karar iki aşamada uygulanacak. 13 Ekim 2026'da yayınlanan güvenlik güncellemesiyle birlikte ilk olarak denetim süreci başladı. Windows, etkilenen ReFS birimlerini Event Viewer içerisinde 524 numaralı olay kimliğiyle kaydedecek ancak disklerin sisteme bağlanmasına şimdilik izin verecek. Ocak 2027'de ise ikinci aşamaya geçilecek.

    Windows, ReFS ile biçimlendirilmiş ve etkilenen harici depolama birimlerinin bağlanmasını varsayılan olarak engelleyecek. Yöneticiler isterse belirli ayarlarla bu kısıtlamayı devre dışı bırakabilecek. Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Kısıtlama, disklerdeki dosyaları silmeyecek. Ancak gerekli ayarlar yapılmadığı takdirde kullanıcılar Windows üzerinden bu sürücülerdeki dosyalara erişemeyebilir.

    Çoğu kullanıcı etkilenmeyecek

    ReFS, Microsoft tarafından ağırlıklı olarak sunucu ve kurumsal sistemler için geliştirilen bir dosya sistemi. NTFS'e kıyasla veri bütünlüğü, bozulmalara karşı dayanıklılık ve çok büyük depolama birimleri gibi avantajlar sunuyor. Windows 11'de geliştiricilere yönelik Dev Drive özelliğinde de ReFS kullanılabiliyor.

    Bununla birlikte ReFS, çıkarılabilir depolama cihazları için resmi olarak desteklenen bir dosya sistemi değil. Microsoft'un yeni kararı da bu tür desteklenmeyen kullanım senaryolarını sınırlandırmayı amaçlıyor. USB bellek ve harici disklerin büyük bölümü FAT32, exFAT veya NTFS kullandığı için genel kullanıcı kitlesinin değişiklikten etkilenmesi beklenmiyor.

    ReFS formatlı harici depolama kullananların ise Ocak 2027 öncesinde dosyalarını desteklenen bir dosya sistemine taşımaları öneriliyor. Microsoft ayrıca gelişmiş kullanıcılar ve sistem yöneticileri için RefsRemovableDeviceMountPolicy adlı Kayıt Defteri ve Grup İlkesi ayarını sunuyor. Bu ayar sayesinde kısıtlama kapatılabiliyor, yalnızca denetim yapılabiliyor veya engelleme uygulanabiliyor.

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