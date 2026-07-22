Windows’ta yıllardır değişmeyen özellikler penceresi yenileniyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de uzun süredir eleştirilen arayüz tutarsızlıklarını gidermek için yeni bir adım atıyor. Şirketin yayımladığı son Windows 11 önizleme sürümünde, Dosya Gezgini içindeki Dosya Özellikleri penceresinin WinUI 3 altyapısına geçirildiği görüldü. On yıllardır neredeyse hiç değişmeyen bu bileşen modern Windows 11 tasarım diliyle uyumlu hale getiriliyor.

Windows 11'deki arayüz karmaşası azaltılacak

Microsoft uzunca bir süre ana Windows bileşenlerinin görünümlerini yenilemeye odaklanmıştı. İşletim sisteminin az kullanılan eski bileşenleri ise aynı halleriyle bırakılmıştı. Ancak son dönemde bu bileşenler de modernize ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bugün Windows 11, Windows 7 döneminden kalan klasik arayüz bileşenleri ile WebView2, React ve farklı Microsoft çerçevelerini aynı anda kullanan karma bir yapıya sahip. Bu durum, kullanıcıların günlük kullanım sırasında birbirinden farklı tasarım anlayışlarına sahip pencerelerle karşılaşmasına yol açıyor.

Microsoft'un hedefi ise masaüstü deneyimini tamamen WinUI 3 çatısı altında birleştirmek. Şirkete göre bu geçiş sayesinde uygulama gecikmeleri azalacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek ve arayüz daha akıcı bir hale gelecek.

Uyumlu olmayan eski çerçevelerin aşamalı olarak kaldırılmasıyla birlikte Windows 11'in, 2021'deki çıkışından bu yana ilk kez tüm masaüstü bileşenlerinde ortak bir tasarım altyapısına yaklaşması bekleniyor. Eski Windows kodlarının modern altyapıya taşınmasının teknik açıdan zorlu olması nedeniyle bu dönüşüm birkaç yıla yayıldı. Microsoft, olası uyumluluk sorunlarını en aza indirmek için geçişi kademeli olarak gerçekleştiriyor.

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Şirketin modernleştirme çalışmaları yalnızca Dosya Gezgini ile sınırlı değil. Microsoft, klasik Win32 Denetim Masası'nı da aşamalı olarak Ayarlar uygulamasına entegre etmeye devam ediyor. Ancak Denetim Masası'nın ağ yapılandırmaları, yazıcılar, sürücüler ve çeşitli sistem bileşenlerini yönetmesi nedeniyle bu süreç daha dikkatli ilerliyor.

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Windows’ta yıllardır değişmeyen özellikler penceresi yenileniyor

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