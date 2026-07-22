Windows’ta yıllardır değişmeyen özellikler penceresi yenileniyor

Windows 11'deki arayüz karmaşası azaltılacak
Microsoft uzunca bir süre ana Windows bileşenlerinin görünümlerini yenilemeye odaklanmıştı. İşletim sisteminin az kullanılan eski bileşenleri ise aynı halleriyle bırakılmıştı. Ancak son dönemde bu bileşenler de modernize ediliyor.
Microsoft'un hedefi ise masaüstü deneyimini tamamen WinUI 3 çatısı altında birleştirmek. Şirkete göre bu geçiş sayesinde uygulama gecikmeleri azalacak, kullanıcı deneyimi iyileşecek ve arayüz daha akıcı bir hale gelecek.
Uyumlu olmayan eski çerçevelerin aşamalı olarak kaldırılmasıyla birlikte Windows 11'in, 2021'deki çıkışından bu yana ilk kez tüm masaüstü bileşenlerinde ortak bir tasarım altyapısına yaklaşması bekleniyor. Eski Windows kodlarının modern altyapıya taşınmasının teknik açıdan zorlu olması nedeniyle bu dönüşüm birkaç yıla yayıldı. Microsoft, olası uyumluluk sorunlarını en aza indirmek için geçişi kademeli olarak gerçekleştiriyor.
Şirketin modernleştirme çalışmaları yalnızca Dosya Gezgini ile sınırlı değil. Microsoft, klasik Win32 Denetim Masası'nı da aşamalı olarak Ayarlar uygulamasına entegre etmeye devam ediyor. Ancak Denetim Masası'nın ağ yapılandırmaları, yazıcılar, sürücüler ve çeşitli sistem bileşenlerini yönetmesi nedeniyle bu süreç daha dikkatli ilerliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: