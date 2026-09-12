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Tam Boyutta Gör Windows 11 ile işletim sistemi arayüzünün birçok bölümünü modernize eden Microsoft, yıllardır dokunulmayan ikonik fare imlecini değiştirmeyi planlıyor gibi görünüyor. Söz konusu değişikliğe dair ilk ipucu, Windows 11'in deneysel 26340.9354 numaralı sürümünde ortaya çıktı.

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Windows'un klasik ok imleci 1985'te çıkan Windows 1.0'dan beri temel olarak aynı tasarımını koruyor. Bazen küçük dokunuşlar olsa da şekil olarak neredeyse hiç değişmedi. Ancak görünen o ki 40 yılı aşkın sürenin ardından şirket artık bu ikonik tasarımı yenilemeye hazırlanıyor.

Kuyruksuz ve daha simetrik

Ekran görüntüsü ortaya çıkan yeni imleç Windows'ta onlarca yıldır kullanılan ince kuyruklu klasik ok simgesinden belirgin şekilde ayrılıyor. Yeni tasarım daha geniş, daha simetrik ve yumuşatılmış hatlara sahip. Ayrıca arka kuyruk uzantısının kaldırılmasıyla daha modern bir görünüme kavuştuğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni fare imleci, Microsoft'un tasarım dilinin bir parçası olan Fluent UI Sistem İkonları koleksiyonundaki simgelerle oldukça benzer bir yapıda. İlk bakışta küçük bir güncelleme gibi görünse de bu değişiklik, Windows'un en tanınmış ve köklü görsel unsurlarından birinin yenilenmesi anlamına geliyor.

Daha önce değişim sinyali gelmişti

Microsoft söz konusu sürümün notlarında fare imlecine yönelik resmi bir tasarım değişikliğinden bahsetmedi. Notlarda yalnızca imleç özelleştirmeleriyle ilgili bilinen bir sorunun giderildiği bilgisine yer verildi.

Tam Boyutta Gör Buna karşın geçtiğimiz Haziran ayında Microsoft'un Windows 11'i modernleştirme çalışmaları kapsamında şirket içinde yeni bir imleç tasarımını test ettiği bildirilmişti. Şimdi ortaya çıkan ekran görüntüsü ise bu yeni tasarıma dair kamuoyuna yansıyan ilk somut ipucu olarak değerlendiriliyor.

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Windows'un 40 yıllık fare imleci değişiyor mu? İşte yeni tasarım

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