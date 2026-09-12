Windows'un 40 yıllık fare imleci değişiyor mu? İşte yeni tasarım

Windows'un klasik ok imleci 1985'te çıkan Windows 1.0'dan beri temel olarak aynı tasarımını koruyor. Bazen küçük dokunuşlar olsa da şekil olarak neredeyse hiç değişmedi. Ancak görünen o ki 40 yılı aşkın sürenin ardından şirket artık bu ikonik tasarımı yenilemeye hazırlanıyor.
Kuyruksuz ve daha simetrik
Ekran görüntüsü ortaya çıkan yeni imleç Windows'ta onlarca yıldır kullanılan ince kuyruklu klasik ok simgesinden belirgin şekilde ayrılıyor. Yeni tasarım daha geniş, daha simetrik ve yumuşatılmış hatlara sahip. Ayrıca arka kuyruk uzantısının kaldırılmasıyla daha modern bir görünüme kavuştuğu görülüyor.
Daha önce değişim sinyali gelmişti
Microsoft söz konusu sürümün notlarında fare imlecine yönelik resmi bir tasarım değişikliğinden bahsetmedi. Notlarda yalnızca imleç özelleştirmeleriyle ilgili bilinen bir sorunun giderildiği bilgisine yer verildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: