Windows'un son güvenlik güncellemesi, sıfırlama ve kurtarma sistemini bozdu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Windows 10 ve Windows 11 için Ağustos ayı Salı Yaması güncellemeleri (KB5063709, KB5063877, KB5063871, KB5063889) büyük bir soruna yol açtı. Güncelleme, sıfırlama ve kurtarma seçeneklerini bozdu. Microsoft, sorunu doğruladı.

Windows 11'in son güncellemesi disk sorununa yol açtı 1 gün önce eklendi

Eski ancak hâlâ desteklenen Windows 10 veya Windows 11 sürümü yüklü bir bilgisayarı sıfırlamaya veya kurtarmaya çalışırsanız hatalarla karşılaşmanız olası. Sistem > Kurtarma > Bilgisayarımı Sıfırla veya Sistem > Kurtarma > Windows Update kullanarak sorunları düzelt ve hatta RemoteWipe CSP'yi kullanma, tüm bu yöntemler işe yaramıyor.

Hangi Windows sürümleri etkileniyor?

Windows 11, sürüm 23H2

Windows 11, sürüm 22H2

Windows 10, sürüm 22H2

Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

Microsoft, bant dışı (OOB) bir güncelleme olarak yayınlanacak acil bir düzeltme üzerinde çalışıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows'un son güvenlik güncellemesi, kurtarma sistemini bozdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: