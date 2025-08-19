Windows'un son güvenlik güncellemesi, sıfırlama ve kurtarma sistemini bozdu

Eski ancak hâlâ desteklenen Windows 10 veya Windows 11 sürümü yüklü bir bilgisayarı sıfırlamaya veya kurtarmaya çalışırsanız hatalarla karşılaşmanız olası. Sistem > Kurtarma > Bilgisayarımı Sıfırla veya Sistem > Kurtarma > Windows Update kullanarak sorunları düzelt ve hatta RemoteWipe CSP'yi kullanma, tüm bu yöntemler işe yaramıyor.
Hangi Windows sürümleri etkileniyor?
- Windows 11, sürüm 23H2
- Windows 11, sürüm 22H2
- Windows 10, sürüm 22H2
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
Microsoft, bant dışı (OOB) bir güncelleme olarak yayınlanacak acil bir düzeltme üzerinde çalışıyor.
böyle hep 50 ile mi gidilecek