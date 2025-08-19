Giriş
    Windows'un son güvenlik güncellemesi, sıfırlama ve kurtarma sistemini bozdu

    Windows 11 için KB5063878 güncellemesi belirli SSD'lerde soruna yol açmıştı. Windows 10/11 için yeni yayınlanan güvenlik yaması başka bir ciddi soruna neden oldu.

    windows 10 & 11 salı yaması güncelleme Tam Boyutta Gör
    Windows 10 ve Windows 11 için Ağustos ayı Salı Yaması güncellemeleri (KB5063709, KB5063877, KB5063871, KB5063889)  büyük bir soruna yol açtı. Güncelleme, sıfırlama ve kurtarma seçeneklerini bozdu. Microsoft, sorunu doğruladı.

    Eski ancak hâlâ desteklenen Windows 10 veya Windows 11 sürümü yüklü bir bilgisayarı sıfırlamaya veya kurtarmaya çalışırsanız hatalarla karşılaşmanız olası. Sistem > Kurtarma > Bilgisayarımı Sıfırla veya Sistem > Kurtarma > Windows Update kullanarak sorunları düzelt ve hatta RemoteWipe CSP'yi kullanma, tüm bu yöntemler işe yaramıyor.

    Hangi Windows sürümleri etkileniyor?

    • Windows 11, sürüm 23H2
    • Windows 11, sürüm 22H2
    • Windows 10, sürüm 22H2
    • Windows 10 Enterprise LTSC 2021
    • Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
    • Windows 10 Enterprise LTSC 2019
    • Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

    Microsoft, bant dışı (OOB) bir güncelleme olarak yayınlanacak acil bir düzeltme üzerinde çalışıyor.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/microsoft-breaks-reset-and-recovery-on-older-windows-versions/ https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-10-22H2#3640msgdesc
