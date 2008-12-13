Windows Vista Hizmet Paketi 2 Beta'nın performansı mercek altında

Önümüzdeki yıl duyurmayı planladığı yeni işletim sistemi Windows 7'nin çalışmalarına devam eden Microsoft, donanım severlerin beklentilerini karşılayacak yeni özellikler ve performans takviyesi sağlayacak iyileştirmeler ile Windows 7'nin yerini alacağı Vista'dan daha başarılı olacağını iddia ediyor. Çalışmaları süren yeni işletim sisteminin yanı sıra Steve Ballmer kaptanlığındaki firma, Windows Vista'nin ikinci Hizmet Paketi için (SP2) hazırlıklarında artık sona yaklaşıyor.

RC (Release Candidate) yani aday versiyonunun Şubat ayında duyurulması beklenen Hizmet Paketi 2'nin Nisan ayı gibiyse kullanıma sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz Mart ayında devreye giren Hizmet Paketi 1 (SP1) sonrası yayınlanan ve ağırlıklı olarak uyumluluk, stabilte ve performans iyileştirmelerini hedef alan güncellemeleri de içerecek olan Vista Hizmet Paketi 2'nin yayınlanan Beta versiyonu masaya yatırıldı ve performans analizi yapıldı.

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Windows Vista Hizmet Paketi 2'nin (SP 2) Nisan ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

Bit-tech tarafından gerçekleştirilen çalışma, Hizmet Paketi 2'nin getireceği performans kazanımıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Sonuçlara geçmeden önce Vista için yapılacak ikinci büyük güncelleme operasyonuyla hangi yeni özelliklerin sunulacağına göz atmakta da fayda var. SP2 ile birlikte VIA'nın 64-bit işlemcilerine destek verileceği, Blu-ray medyalara yazım yeteneği sağlanacağı ve yüksek tanımlı içerik akışı için ses ve görüntü iyileştirmesi yapılacağı bildiriliyor.

Hizmet Paketi 2 ile birlikte DirectX API'sine yönelik güncelleştirmeler de gelecek. Hatırlanacağı üzere Hizmet Paketi 1 ile Microsoft, DirectX 10.1 güncellemesine gitmişti. Hizmet Paketi 2'de ise DirectX performansını arttırıcı yeni özelliklerini ekleneceği belirtiliyor. Ayrıca Windows Özellik Paketi dahilinde kablosuz iletişim standardı Bluetooth'un en güncel standardı olan Bluetooth v2.1 ve Windows Connect Now (WCN) Wi-Fi konfigürasyon desteği de gelecek.

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Hizmet Paketi 2'nin beta versiyonu kısa bir süre önce yayınlandı.

Windows Vista Hizmet Paketi 2 ile birlikte güç yönetim poliçesinin de güncelleştirilerek verimliliğinin %10'a varan oranda arttırılacağı ve ilgili ayarların Grup Poliçesi aracalığıyla konfigüre edilebileceği ifade ediliyor. Güncelleme paketinin öne çıkan detaylarından biri de Windows Sarch 4.0 desteği. Geliştirilmiş dizinleme ve ilintili arama iyileştirmeleriyle, arama fonksiyonunun, Microsoft Office Outlook 2007 ve OneNote 2007 ile de gündeme gelen Windows Sarch 4.0 ile daha efektif gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Windows Vista Home Premium SP1 ile karşılaştırmalı olarak yapılan test sonuçlarına geçmeden önce kısaca kullanılan test sistemleri hakkında da bilgi verelim. Bit-tech genel performans değerlendirmesi için Intel Core i7 920 işlemci, MSI Eclipse SLI anakart, 3x 2GB Corsair DDR3-1,066 bellek, çift Zotac GeForce GTX 280 1GB ve çift Gainward ATI Radeon HD 4870 1GB Golden Sample ile bu kartlar için 180.48 WHQL ile Catalyst 8.11 WHQL + Far Cry 2 güncellmesi kullanılmış.

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Düşük skor daha iyi olanı göstermektedir!

Sabit disk ve açılış süresini hedef alan testlerde ise Core 2 Duo E6850 işlemci, Gigabyte GA-X38-DS5 anakart, ATI Radeon HD 4850 ekran kartı, 2x 1GB OCZ FlexXLC DDR2-800 bellek, Samsung Spinpoint F1 1TB sabit disk, Catalyst 8.11 WHQL ve Intel inf 8.3.0 WHQL sürücüleri kullanılmış. İlk etapta işletim sisteminin açılışı ve Crysis'in yüklenme süresiyle ilgili sonuçlara bakılabilir. İkinci sistem ile tamamlananan testlerde, BIOS ekranından Windows açılışına kadar geçen sürenin kronometre ile 5 kez ölçülerek ortalama değerinin alındığı belirtiliyor.

Benzer bir uygulama Crysis'in için de yapıldığını ve birkaç kez yapılan yükleme süresi ölçümlerinde ortalamanın alındığını belirtelim. Hem Windows Vista hem de Crysis ölçümlerinde SP2 ile sistemin yaklaşık 2 saniye daha yavaş kaldığı belirtiliyor. Core i7 işlemcili sistem ile yapılan Everest (4.60.1540 Beta) bellek testlerinde ise değişken bir havanın olduğunu söyleyebiliriz.

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Bellek performansıyla ilgili okuma, yazma ve kopyalama hızının ölçümlendiği ilk testte yüksek skor, erişim süresi için yapılan ikinci testte ise düşük skor daha iyi olanı göstermektedir

Bellek performans testinde sunduğu ekstra 434MB/sn'lik okuma ve 323MB/sn'lik kopyalama hızı ile sırasıyla %3.6 ve %2.3'lik kazanım sağlayan Hizmet Paketi 2, bellek erişim süresi testinde ise aynı başarıyı tekrarlayamıyor. Hem Everest'in hem de Sisoftware Sandra Lite'ın (2009.SP1 Beta (15.42) erişim süresi testlerinde Hizmet Paketi 1'in gerisinde kalan SP2'nin özellikle Everest'in erişim süresi testlerinde 1ns'lik kayba neden olduğu belirtiliyor. Sandra'nın unbuffered bellek testlerinde de durum değişmiyor ve Hizmet Paketi 1'li sistem 160MB/sn daha hızlı olmayı başarıyor.

Donanım severler ve sıkı oyuncular için kuşkusuz Hizmet Paket 2'nin oyunlardaki performansı oldukça önemli. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, SP2 ile birlikte DirectX API'si için performans arttırıcı yileştirmelerin olacağını belirtmiştik. Yeni güncelleme ile grafik performansını arttıracağını vaat eden Microsoft, acaba beta versiyonda bunu başarabiliyor mu? Core i7 920 işlemcili ve GeForce GTX 280'li sistemde gerçekleştirilen Crysis ve Far Cry 2 testleri bu açıdan oldukça önemli. Peki sonuçlar nasıl?

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Sandra üzerinde yapılan ölçümlerde, ilk test için yüksek skor, ikinci test içinse düşük skor daha iyi olanı göstermektedir.

Crysis ile 1680x1050 çözünürlüğünde ve yüksek ayarlarda 0xAA 0xAF detaylarıyla yapılan testlerde SP1 ve SP2'nin oldukça yakın sonuçlara imza attığı, Hizmet Paketi 1'in çok küçük bir farkla (0.1 FPS) önde olduğu belirtiliyor. DirectX 10.1 destekli Far Cry 2 testlerinde ise durum ufak ta olsa SP2'nin lehine işliyor. 49.9 FPS ile aynı ortalama kare/saniye değerine imza atan iki paket arasındaki fark, minimum kare/saniye değerlerinde ortaya çıkıyor ve SP2'li sistemin 0.3 FPS önde olduğu belirtiliyor. Tabii hem SP1'in hem de SP2'nin önde olduğu durumlardaki farkın hissedilebilecek seviyede olmadığını da belirtelim.

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GeForce GTX 280 1GB ile gerçekleştirilen oyun testleri

Crysis ve Far Cry 2 için 1GB bellekli GeForce GTX 280'in çift ile SLI testi de gerçekleştirildi. Elde edilen test sonuçlarına göre Crysis'de SP2'nin 0.5 FPS'lik avantaj ile yaklaşık %1 civarı önde olmayı başardığı ayrıca daha yüksek çözünürlüklerde de durumun lehine işleyebileceği belirtilirken, Far Cry 2 için aynı durum söz konusu değil. Zira hem ortalama hem de minimum FPS ölçümlerinde Hizmet Paketi 1, Beta aşamasındaki Hizmet Paketi 2'nin önünde yer almayı başarıyor. Windows Vista SP2 Beta asıl sürprizini ise Crossfire testlerinde gerçekleştiriyor.

Gainward'ın 1GB bellekli Radeon HD 4870 modelinin çiftiyle Nehalem platformunda yapılan testlerde, dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığını söyleyebiliriz. Zira Crysis ile yapılan testlerde, henüz beta aşamasında olan Hizmet Paketi 2'nin %9.2'lük kazanım sağladığı belirtilirken, her ne kadar Crysis kadar olmasa da benzer bir senaryo Far Cry 2'de karşımıza çıkıyor ve ortalama kare/saniye performansında 0.4 FPS artış elde edilirken, minimum FPS elde edildiğinin altı çiziliyor.

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1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 ile yapılan Hizmet Paketi 2 Beta Crossfire test sonuçları

Windows Vista'nın henüz beta aşamasındaki 2. Hizmet Paketi ciddi performans kazanımı sağlıyor olmasa da özellikle Crossfire testlerindeki etkisi de dikkatlerden kaçmıyor. Her ne kadar GIMP ile yapılan imaj düzenleme testinde SP1in %5.5 gibi ciddi bir oranda arkasında kalmış olsa da Hizmet Paketi 2'nin henüz beta aşamasında olduğunu ve piyasaya mevcut versiyonuna göre daha da geliştirilmiş bir formda sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da belirtmekte fayda var.

Tabii performansın yanında Windows Search 4.0 ve Bluetooth 2.1 teknolojilerine destek gibi detaylar da yeni paketin üzerinde durulması gereken önemli noktaları arasında yer alıyor. Mevcut sisteminden memnun olanlar, Şubat ayında yayınlanacak aday sürümü veya Nisan ayında gelmesi beklenen ana sürümü bekleyebileceği gibi Hizmet Paketi 2 ile gelecek yeni özellikleri denemek ve özellikle Crossfire kurulumlarındaki başarımını gözlemlemek isteyenler beta paketi indirerek kendi testlerini gerçekleştirebilirler. Genel merak uyandıran test sonuçlarına yer verdiğimiz çalışmanının tamamına aşağıdaki kaynak linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.bit-tech.net/bits/2008/12/10/windows-vista-sp2-beta-performance/1