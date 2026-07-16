Milyonların ekranını süsleyen o manzara artık yok: Windows XP'nin "Bliss"i yıllara yenik düştü

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Tam Boyutta Gör Bilgisayar tarihine damga vuran görseller söz konusu olduğunda, Windows XP'nin varsayılan duvar kâğıdı olan "Bliss" listenin en üst sıralarında yer alır. 2001 yılında Windows XP ile birlikte milyonlarca bilgisayarın ekranına taşınan bu fotoğraf, yıllar içinde teknoloji dünyasının en ikonik görüntülerinden biri hâline geldi. Ne var ki aradan geçen 30 yılın ardından, bu ikonik fotoğrafın aynısını bir daha çekmek mümkün değil. Çünkü fotoğrafın çekildiği tepe, artık eski görüntüsünden çok uzak.

Söz konusu fotoğraf Ocak 1996'da fotoğrafçı Charles O'Rear tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sonoma County'de çekildi. O'Rear, Highway 121 üzerinde ilerlerken fırtınanın ardından olağanüstü derecede yeşeren tepeleri ve beyaz bulutlarla kaplı gökyüzünü fark etti. Bunun üzerine aracını yol kenarına çekerek, Mamiya RZ67 orta format fotoğraf makinesiyle bugün artık ikonikleşen o kareyi yakaladı.

O Ünlü Manzara Artık Tamamen Değişmiş Durumda

Sonoma County'deki o yeşil tepe XP ile birlikte meşhur olunca yıllar içinde farklı fotoğrafçılar tarafından tekrar tekrar görüntülendi. IT Home da bu görüntüleri derleyerek, o bölgenin yıllar içinde nasıl değiştiğini ve rengini kaybettiğini gözler önüne serdi. Yaklaşık 30 yıllık süreçte yaşanan değişim gerçekten çarpıcı.

1996'da çekilen fotoğrafın bu kadar dikkat çekici görünmesinde kullanılan ekipmanın da payı büyük. Chales O'Rear, yüksek renk doygunluğuyla tanınan Fuji Velvia filmi kullandı. Üstelik yıllardır dolaşan iddiaların aksine, fotoğraf üzerinde kayda değer bir dijital düzenleme de yapılmadı. Microsoft, daha sonra Corbis aracılığıyla fotoğrafın kullanım haklarını satın aldı ve bu kareyi Windows XP'nin varsayılan masaüstü arka planı olarak kullanmaya başladı.

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Fotoğrafın çekildiği bölgenin bugün bu kadar farklı görünmesinin bir diğer sebebi, "Bliss"in aslında istisnai denebilecek bir dönem ve anda çekilmiş olması. Fotoğraf çekilmeden birkaç yıl önce, bölgedeki üzüm bağları filoksera adı verilen haşere nedeniyle sökülmüştü. Bağların kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan geniş çimenlik alan, fırtınanın ardından gelen canlı yeşil tonlarla birleşince ortaya masalsı bir manzara çıkmıştı. Ancak bu görüntü kalıcı olmadı. Sonraki yıllarda aynı araziye yeniden üzüm bağları dikildi. Zaman içinde bağların farklı dönemlerde sökülüp yeniden ekilmesiyle birlikte tepenin görünümü de sürekli değişti. Bugün Google Earth üzerinden incelendiğinde, bir zamanlar yalnızca yemyeşil çimlerle kaplı olan arazinin büyük ölçüde bağlarla kaplandığı görülüyor.

Yine de 30 yıl içinde yaşanan dönüşüm gerçekten kayda değer. Windows XP ile özdeşleşen o huzur veren manzara hafızalarda yaşamaya devam etse de, fotoğrafın çekildiği gerçek konum artık o kareden oldukça farklı görünüyor.

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