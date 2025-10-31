Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Evde idrar tahlili yapmak artık mümkün

    Withings U-Scan tahlil cihazı sadece klozetinize asarak kullanabildiğiniz ve C vitamini seviyeleri, keton, urine PH seviyesi, vücut hidrasyonu gibi değerleri ölçebildiğiniz bir ev laboratuvarı.

    Withings U-Scan Tam Boyutta Gör
    Nokia çatısı altında faaliyet gösteren Withings tarafından CES 2023 fuarında sergilenen ve akabinde piyasaya sürülmesi beklenen U-Scan idrar tahlil cihazı yaklaşık 3 yıl gecikmeli satışa sunuluyor. 

    Withings U-Scan özellikleri ve fiyatı

    Withings U-Scan tahlil cihazı ev laboratuvarı olarak tanımlanıyor. Standart bir koku giderici gibi klozetin kenarına tutturulan cihaz bir okuyucu ve bir de kartuş aparatından oluşuyor. Su ve idrarı ayırabilen cihazın üzerine idrar yapıldığında ölçüm başlıyor. 

    Tek kartuş yaklaşık 100 test kapasitesine sahip. Yapılan analize göre iki farklı kartuş tipi mevcut. Nutrio kartuşu vücudun beslenmeye verdiği tepkiyi analiz ediyor. Zayıflama ilaçları kullananlara yönelik bu kartuş pH, hidrasyon, C vitamini seviyeleri ve ketonları ölçerek vücudunuzun metabolik sağlığını ve demir emilimini değerlendirmenize olanak tanıyor. 

    Calci kartuşu ise LH (Luteinleştirici) hormon seviyesini (adet döngüsünü ve yumurtlama dönemini) değerlendirmenizi sağlar, pH seviyesini ve vücudun hidrasyonunu belirleyerek böbrek taşı oluşumunu takip eder. 

    Uygulama üzerinden kullanıcıya analizler ve tavsiyelerde bulunan Withings U-Scan tahlil cihazı tek kartuşla birlikte 380$ fiyat etiketi ile ABD’de satışa sunuldu. Cihaz Avrupa sağlık düzenleyicilerinden de onay aldığı için yakın dönemde burada da piyasaya çıkacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    M
    muly 23 dakika önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 24 dakika önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 48 dakika önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 53 dakika önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 54 dakika önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 3 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 3 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 4 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 4 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 4 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 5 saat önce

    kod

    N
    nman 5 saat önce

    kaptım

    Profil resmi
    VLX 6 saat önce

    kod kaldımı acep

    S
    selcukkk 7 saat önce

    Kod rica edebilir miyim?

    S
    spysheriffffffffff 7 saat önce

    Güzel

    R
    ray2 7 saat önce

    .

    H
    hsynkrygt 8 saat önce

    kod

    H
    hkaraygit 8 saat önce

    kod

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rampage v902 ps5 uyumlu mu rüyada gördüğünü gerçek hayatta yaşamak en iyi elektrikli motor yorumları 2025 askerlik celp dönemleri yağ lambası geç sönüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum