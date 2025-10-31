Evde idrar tahlili yapmak artık mümkün

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nokia çatısı altında faaliyet gösteren Withings tarafından CES 2023 fuarında sergilenen ve akabinde piyasaya sürülmesi beklenen U-Scan idrar tahlil cihazı yaklaşık 3 yıl gecikmeli satışa sunuluyor.

Withings U-Scan özellikleri ve fiyatı

Withings U-Scan tahlil cihazı ev laboratuvarı olarak tanımlanıyor. Standart bir koku giderici gibi klozetin kenarına tutturulan cihaz bir okuyucu ve bir de kartuş aparatından oluşuyor. Su ve idrarı ayırabilen cihazın üzerine idrar yapıldığında ölçüm başlıyor.

Withings'ten evinizi idrar laboratuvarına çevirecek ürün: U-Scan 3 yıl önce eklendi

Tek kartuş yaklaşık 100 test kapasitesine sahip. Yapılan analize göre iki farklı kartuş tipi mevcut. Nutrio kartuşu vücudun beslenmeye verdiği tepkiyi analiz ediyor. Zayıflama ilaçları kullananlara yönelik bu kartuş pH, hidrasyon, C vitamini seviyeleri ve ketonları ölçerek vücudunuzun metabolik sağlığını ve demir emilimini değerlendirmenize olanak tanıyor.

Calci kartuşu ise LH (Luteinleştirici) hormon seviyesini (adet döngüsünü ve yumurtlama dönemini) değerlendirmenizi sağlar, pH seviyesini ve vücudun hidrasyonunu belirleyerek böbrek taşı oluşumunu takip eder.

Uygulama üzerinden kullanıcıya analizler ve tavsiyelerde bulunan Withings U-Scan tahlil cihazı tek kartuşla birlikte 380$ fiyat etiketi ile ABD’de satışa sunuldu. Cihaz Avrupa sağlık düzenleyicilerinden de onay aldığı için yakın dönemde burada da piyasaya çıkacak.

