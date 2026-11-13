Wolfenstein 3 geliyor: Xbox resmen duyurdu

Yapay Zeka Özeti:
- Efsane oyun serisi Wolfenstein, yıllar sonra yeni oyunuyla geri dönüyor. Xbox Başkanı Asha Sharma, Wolfenstein 3'ün MachineGames stüdyosunda resmi olarak yapım aşamasında olduğunu duyurdu. 2017'deki ikinci oyunun ardından gelen bu haber, serinin severlerini heyecanlandırdı. İsveçli stüdyo, alternatif bir tarihte geçen Nazi rejimine karşı direniş hikayesini devam ettirecek. Yeni oyunun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Wolfenstein 3 de MachineGames'e Emanet
Yeni oyunu, 2014 yapımı Wolfenstein: The New Blood'dan beri bu serinin başında olan İsveçli oyun stüdyosu MachineGames yapıyor. Bunun ötesinde çok fazla şey bilinmiyor. Ancak Asha Sharma'nın dün yaptığı paylaşımda "Wolfenstein 3, MachineGames'te resmi olarak yapım aşamasında" demesi, bunun ana serinin üçüncü oyunu olacağını doğruluyor. Ana serinin son oyunu 2017 yılında çıkan Wolfenstein 2: The New Colossus'tu.
Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Wolfenstein, 1981’deki ilk versiyonundan bu yana birçok kez evrim geçirdi. Ancak serinin temelini alternatif bir tarih anlatısı oluşturuyor: Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı bu evrende, direniş savaşçıları totaliter Nazi rejimine karşı mücadele veriyor. Ama bunu başarmak için Naziler tarafından geliştirilen doğaüstü varlıkları ve mekanik askerleri alt etmeleri gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: