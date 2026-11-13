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    Wolfenstein 3 geliyor: Xbox resmen duyurdu

    Oyun dünyasının efsane serilerinden Wolfenstein, yıllar sonra ana seriye yeni bir oyun daha ekleyecek. Bir süredir gündemde olan Wolfenstein 3, dün resmi olarak duyuruldu. İşte detaylar...

    Wolfenstein 3 geliyor: Xbox resmen duyurdu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın sonunda ilk haberlerini almaya başladığımız Wolfenstein 3, bugün itibarıyla çok daha somut bir projeye dönüşmüş durumda. Zira Xbox Başkanı Asha Sharma, dün X üzerinden yaptığı paylaşımla, yeni Wolfenstein oyununun yolda olduğunu resmi olarak duyurdu.

    Wolfenstein 3 de MachineGames'e Emanet

    Yeni oyunu, 2014 yapımı Wolfenstein: The New Blood'dan beri bu serinin başında olan İsveçli oyun stüdyosu MachineGames yapıyor. Bunun ötesinde çok fazla şey bilinmiyor. Ancak Asha Sharma'nın dün yaptığı paylaşımda "Wolfenstein 3, MachineGames'te resmi olarak yapım aşamasında" demesi, bunun ana serinin üçüncü oyunu olacağını doğruluyor. Ana serinin son oyunu 2017 yılında çıkan Wolfenstein 2: The New Colossus'tu.

    Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Wolfenstein, 1981’deki ilk versiyonundan bu yana birçok kez evrim geçirdi. Ancak serinin temelini alternatif bir tarih anlatısı oluşturuyor: Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı bu evrende, direniş savaşçıları totaliter Nazi rejimine karşı mücadele veriyor. Ama bunu başarmak için Naziler tarafından geliştirilen doğaüstü varlıkları ve mekanik askerleri alt etmeleri gerekiyor.

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