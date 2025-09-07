Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu için hazırlıklar başladı

    MachineGames, Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu üzerinde çalışmayı planladığını doğruladı. Stüdyo, projenin baştan beri üçleme olarak tasarlandığını açıkladı. 

    Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu için hazırlıklar başladı Tam Boyutta Gör
    Wolfenstein serisinin geleceği netleşiyor. MachineGames, popüler oyun serisinin üçüncü oyunu üzerinde çalışmayı planladığını duyurdu. Stüdyo yetkilileri, Wolfenstein'in en başından beri bir üçleme olarak tasarlandığını ve hikâyenin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

    Bu açıklama, seriye adanmış yeni bir belgesel filmde yer aldı. Stüdyo başkanı Jerk Gustafsson, Wolfenstein'in senaryosunun daha ilk aşamalarda üç oyunluk bir hikâye olarak kurgulandığını ifade etti.

    Wolfenstein serisinin önemi ve Microsoft'un rolü

    MachineGames için Wolfenstein, stüdyonun en bilinen projelerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle The New Order ve The New Colossus, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak şu anda stüdyo, Indiana Jones and the Great Circle oyununa yoğunlaşmış durumda.

    Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu için hazırlıklar başladı Tam Boyutta Gör
    Serinin devamı konusunda hayranlar arasında endişeler oluşmuştu. Pek çok oyuncu, MachineGames'in yalnızca Indiana Jones projesine odaklanmasından kaygı duyuyordu. Gustafsson'un açıklamaları bu endişeleri azaltırken, son kararın Microsoft'a ait olacağı belirtildi. 2021 yılından beri MachineGames, Microsoft bünyesinde faaliyet gösteriyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 3 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hesabıma tanımadığım birinden para geldi muayene tarihinden önce muayene yapılır mı sim kartsız tablete whatsapp clio 1.0 tce yorumları el freni çekik 1 km gitmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum