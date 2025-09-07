Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu için hazırlıklar başladı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Wolfenstein serisinin geleceği netleşiyor. MachineGames, popüler oyun serisinin üçüncü oyunu üzerinde çalışmayı planladığını duyurdu. Stüdyo yetkilileri, Wolfenstein'in en başından beri bir üçleme olarak tasarlandığını ve hikâyenin henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Bu açıklama, seriye adanmış yeni bir belgesel filmde yer aldı. Stüdyo başkanı Jerk Gustafsson, Wolfenstein'in senaryosunun daha ilk aşamalarda üç oyunluk bir hikâye olarak kurgulandığını ifade etti.

Wolfenstein serisinin önemi ve Microsoft'un rolü

MachineGames için Wolfenstein, stüdyonun en bilinen projelerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle The New Order ve The New Colossus, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak şu anda stüdyo, Indiana Jones and the Great Circle oyununa yoğunlaşmış durumda.

Tam Boyutta Gör Serinin devamı konusunda hayranlar arasında endişeler oluşmuştu. Pek çok oyuncu, MachineGames'in yalnızca Indiana Jones projesine odaklanmasından kaygı duyuyordu. Gustafsson'un açıklamaları bu endişeleri azaltırken, son kararın Microsoft'a ait olacağı belirtildi. 2021 yılından beri MachineGames, Microsoft bünyesinde faaliyet gösteriyor.

