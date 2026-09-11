Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wolverine oyununun puanları belli oldu: Sony'nin en kötülerinden

    Bu hafta oyunseverlerle buluşacak olan Marvel's Wolverine oyununun eleştirmen puanları belli oldu. Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5 oyunları arasında en düşüğü!

    Wolverine oyununun puanları belli oldu: Sony'nin en kötülerinden Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en merak edilen oyunlarından olan Marvel's Wolverine, 15 Eylül'de oyuncularla buluşacak. Oyunun satışa çıkmasına daha birkaç gün olsa da dünyanın dört bir yanında oyun yayıncıları ve eleştirmenler Wolverine'i oynama şansı buldular. Böylece oyunun MetaCritic ve OpenCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanları da belli oldu. Ne var ki ortaya çıkan sonuç Sony'yi üzebilir.

    Wolverine, MetaCritic'te 77 Puanda Kaldı

    Daha önce çok beğenilen Spider-Man oyunlarına da imza atan Insomniac Games'in yaptığı Wolverine oyunu, MetaCritic'te açılışı 77 puanla yaptı. Bu da Wolverine'i doğrudan Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5 oyunları arasında en düşük puan alan oyun yapıyor. Özel oyunları konusunda oldukça yüksek bir standarda sahip olan Sony, bu kez o standardın altında kalmış görünüyor.

    Oyuna yönelik yorumlar çok kötü olmasa da pek çok eleştirmen aynı noktada buluşuyor: Marvel's Wolverine, PlayStation 2 döneminden çıkmış gibi görünen "eskimiş" bir yapıya ve oynanışa sahip.

    Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    itü matematik mühendisliği hyundai getz tutulan modeli bursa ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanesi doktor yorumları bim in açılımı birleşik islam marketleri eve kumru girmesi ne anlama gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP C2EZ5EA Omen 17-DB1015nt
    HP C2EZ5EA Omen 17-DB1015nt
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum