Wolverine oyununun puanları belli oldu: Sony'nin en kötülerinden

Wolverine, MetaCritic'te 77 Puanda Kaldı
Daha önce çok beğenilen Spider-Man oyunlarına da imza atan Insomniac Games'in yaptığı Wolverine oyunu, MetaCritic'te açılışı 77 puanla yaptı. Bu da Wolverine'i doğrudan Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5 oyunları arasında en düşük puan alan oyun yapıyor. Özel oyunları konusunda oldukça yüksek bir standarda sahip olan Sony, bu kez o standardın altında kalmış görünüyor.
Oyuna yönelik yorumlar çok kötü olmasa da pek çok eleştirmen aynı noktada buluşuyor: Marvel's Wolverine, PlayStation 2 döneminden çıkmış gibi görünen "eskimiş" bir yapıya ve oynanışa sahip.
Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: