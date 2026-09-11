Wolverine oyununun puanları belli oldu: Sony'nin en kötülerinden

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın en merak edilen oyunlarından olan Marvel's Wolverine, 15 Eylül'de oyuncularla buluşacak. Oyunun satışa çıkmasına daha birkaç gün olsa da dünyanın dört bir yanında oyun yayıncıları ve eleştirmenler Wolverine'i oynama şansı buldular. Böylece oyunun MetaCritic ve OpenCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanları da belli oldu. Ne var ki ortaya çıkan sonuç Sony'yi üzebilir.

Wolverine, MetaCritic'te 77 Puanda Kaldı

Daha önce çok beğenilen Spider-Man oyunlarına da imza atan Insomniac Games'in yaptığı Wolverine oyunu, MetaCritic'te açılışı 77 puanla yaptı. Bu da Wolverine'i doğrudan Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5 oyunları arasında en düşük puan alan oyun yapıyor. Özel oyunları konusunda oldukça yüksek bir standarda sahip olan Sony, bu kez o standardın altında kalmış görünüyor.

Oyuna yönelik yorumlar çok kötü olmasa da pek çok eleştirmen aynı noktada buluşuyor: Marvel's Wolverine, PlayStation 2 döneminden çıkmış gibi görünen "eskimiş" bir yapıya ve oynanışa sahip.

Kojima’nın Physint oyunu PlayStation yerine Xbox’a çıkacak 1 gün önce eklendi

Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Wolverine oyunun puanı Sony'nin en kötülerinden

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: