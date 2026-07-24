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    Marvel's Wolverine oyunundan hikâye odaklı ilk fragman geldi

    Bu yıl çıkacak en heyecan verici oyunlardan olan Marvel's Wolverine'den yeni fragman geldi. Hikâye odaklı bu yeni fragman, bizi nasıl bir maceranın beklediğini gözler önüne seriyor.

    Marvel's Wolverine oyunundan hikâye odaklı ilk fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Spider-Man oyunlarıyla büyük başarı yakalayan Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Wolverine, bu yıl çıkacak en heyecan verici oyunlardan biri olacak. Uzun süredir beklediğimiz oyun, nihayet 15 Eylül'de raflardaki yerini alacak. Biz oyunun çıkışı için beklerken fragmanlar da üst üste geliyor. Son olarak da hikâye tarafına odaklanan yaklaşık 2 dakikalık bir fragman yayınlandı.

    Oyunda Wolverine'i Spartacus dizisiyle tanınan Liam McIntyre (Spartacus rolünü devralan oyuncu) canlandırıyor. Oyun, Logan'ın (Wolverine), hatırlayamadığı karanlık geçmişine dair cevaplar bulmaya çalışmasını konu alıyor. Bu arayışı onu Kanada'nın donmuş kırsalından Tokyo sokaklarına uzanan kanlı bir yolculuğa sürüklüyor.

    Team X hikâyenin merkezinde yer alıyor

    Oyun, mutantların toplumdan gizlenerek yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığı bir dünyada geçiyor. Mutantlar gölgelerde saklanırken, toplumun büyük bölümü onların varlığından habersiz yaşamını sürdürüyor. Bu süreçte mutantları koruyabilecek tek organizasyon olarak Team X öne çıkıyor. Bir dönem Team X'te Sabertooth ve Mystique ile birlikte görev alan Logan, bir süre sonra bu ekipten ayrılmıştır. Bu oyunda ise yıllar sonra tekrar Team X'e katılan Logan'ın mutantları kurtarmak için dünyanın farklı köşelerine yolculuk etmesine tanıklık edeceğiz.

    Oyunda sadece Wolverine değil; Jean Grey, Mystique, Sabretooth gibi farklı X-Men karakterleri de yer alıyor.

    Marvel’s Wolverine Türkiye fiyatı

    Marvel’s Wolverine, 15 Eylül 2026’da yalnızca PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

    Marvel’s Wolverine aynı zamanda 3.449 TL fiyat etiketiyle ön siparişe de açıldı. Digital Deluxe sürümünün fiyatı ise 3.849 TL

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