Wolverine yapımcılarından yapay zeka açıklaması: Oyun içinde AI kullanmadık!

Tam Boyutta Gör Insomniac Games Topluluk Direktörü James Stevenson, oyunun yapım süreciyle ilgili sosyal medyadaki tartışmalara yanıt olarak, Marvel’s Wolverine'de üretken yapay zeka kullanılmadığını belirtti.

Eleştirilen Wolverine oyununun satış rakamları belli oldu 20 sa. önce eklendi

Oyundaki hata sosyal medyada viral oldu

Wolverine bu hafta başında PlayStation 5’e özel olarak çıkış yaptı. Oyunu beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu ancak sosyal medyada daha çok oyunun hatalarına dikkat çekilen paylaşımlar görülüyor. Şu ana kadarki şikayetlerin çoğu, oyunun oyuncuyu sürekli yönlendirdiği (elinden tuttuğu) hissine ve görevlerin oyuncu çok az müdahale etse bile kendi kendine tamamlanıyormuş gibi görünmesine odaklanıyor.

Şu ana kadar bazı görsel sorunları gidermek için "hotfix" (acil düzeltme yaması) yayınlandı. Şimdi ise, oyundaki bir tuvalet tabelasının sosyal medyada paylaşıma sokulmasının ardından üretken yapay zeka kullanımı iddialarıyla karşı karşıyalar.

Yeni güncelleme gelecek

Insomniac Topluluk Direktörü James Stevenson, Marvel’s Wolverine'de üretken yapay zeka kullanılmadığını ifade etti. Stevenson'ın bahsettiği görselde Logan bir tuvaletin önünde görülüyor. Tuvalet karma kullanımlı (hem kadın hem erkek) gibi görünse de, kapıdaki tabelada -özellikle erkek figürünün olduğu tarafta iki figürün iç içe geçmiş gibi durması dahil- çeşitli göze çarpan hatalar var.

Stevenson bunun bir UV map hatası olduğunu ve yakında bir düzeltme geleceğini söyledi. Ayrıca oyunda yapay zekayla oluşturulmuş herhangi bir varlık (asset) bulunmadığını da belirtti.

İnternetteki olumsuz tepkilere rağmen, Marvel's Wolverine satışlar açısından iyi bir başlangıç ​​yaptı. Sony henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı ancak pazar araştırma şirketi Alinea Analytics’in verilerine göre oyun şu ana kadar 1.9 milyon sattı. Bu da yaklaşık 130 milyon dolarlık gelir anlamına geliyor.

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Wolverine yapımcılarından yapay zeka açıklaması

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