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    Wolverine yapımcılarından yapay zeka açıklaması: Oyun içinde AI kullanmadık!

    Sosyal medyada dikkat çeken bazı oyun içi görüntülerin ardından Insomniac Games, Marvel's Wolverine oyununun hiçbir şekilde üretken yapay zeka (genAI) içermediğini doğruladı.

    Wolverine üretken yapay zeka kullanılmadı açıklaması Tam Boyutta Gör
    Insomniac Games Topluluk Direktörü James Stevenson, oyunun yapım süreciyle ilgili sosyal medyadaki tartışmalara yanıt olarak, Marvel’s Wolverine'de üretken yapay zeka kullanılmadığını belirtti.

    Oyundaki hata sosyal medyada viral oldu

    Wolverine bu hafta başında PlayStation 5’e özel olarak çıkış yaptı. Oyunu beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu ancak sosyal medyada daha çok oyunun hatalarına dikkat çekilen paylaşımlar görülüyor. Şu ana kadarki şikayetlerin çoğu, oyunun oyuncuyu sürekli yönlendirdiği (elinden tuttuğu) hissine ve görevlerin oyuncu çok az müdahale etse bile kendi kendine tamamlanıyormuş gibi görünmesine odaklanıyor.

    Şu ana kadar bazı görsel sorunları gidermek için "hotfix" (acil düzeltme yaması) yayınlandı. Şimdi ise, oyundaki bir tuvalet tabelasının sosyal medyada paylaşıma sokulmasının ardından üretken yapay zeka kullanımı iddialarıyla karşı karşıyalar.

    Yeni güncelleme gelecek

    Insomniac Topluluk Direktörü James Stevenson, Marvel’s Wolverine'de üretken yapay zeka kullanılmadığını ifade etti. Stevenson'ın bahsettiği görselde Logan bir tuvaletin önünde görülüyor. Tuvalet karma kullanımlı (hem kadın hem erkek) gibi görünse de, kapıdaki tabelada -özellikle erkek figürünün olduğu tarafta iki figürün iç içe geçmiş gibi durması dahil- çeşitli göze çarpan hatalar var.

    Stevenson bunun bir UV map hatası olduğunu ve yakında bir düzeltme geleceğini söyledi. Ayrıca oyunda yapay zekayla oluşturulmuş herhangi bir varlık (asset) bulunmadığını da belirtti.

    İnternetteki olumsuz tepkilere rağmen, Marvel's Wolverine satışlar açısından iyi bir başlangıç ​​yaptı. Sony henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı ancak pazar araştırma şirketi Alinea Analytics’in verilerine göre oyun şu ana kadar 1.9 milyon sattı. Bu da yaklaşık 130 milyon dolarlık gelir anlamına geliyor.

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    MunOG 54 dakika önce

    TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu

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