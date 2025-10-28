WordPress krizin eşiğinde: Mullenweg ile WP Engine arasındaki hukuki mücadele büyüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır kendi web sitesini kurmak isteyenlere ücretsiz olarak belirli seviyede alan adı ve barındırma hizmeti sunan açık kaynak WordPress platformu bir süredir hukuki bir krizin ortasında kaldı. Krizin tarafları ise WordPress Vakfı ve Automattic kurucusu Mark Mullenweg ile hizmet sağlayıcı WP Engine.

WordPress krizi derinleşiyor

Geçtiğimiz dönemde WP Engine şirketi edaha önce Mullenweg’i güç istismarı, şantaj ve açgözlülükle suçlayan bir dava açmış; Automattic’in şirketten aylık gelirinin yüzde 8’i oranında telif ücreti talep ettiğini öne sürmüştü. Mullenweg’in bu süreçteki agresif tutumu, 100’den fazla Automattic çalışanının istifa etmesine yol açmıştı. WP Engine, söz konusu davada geçici bir tedbir kararı da kazanmıştı.

Bu davanın ardından Automattic de karşı dava açtı. Automattic’in iddiasına göre, Silver Lake’in 250 milyon dolarlık yatırımıyla WP Engine’in kontrolünü ele geçirmesinden sonra şirket, değerini şişirip hızlı bir çıkış planlamak için kendisini WordPress Technology Company olarak tanıtmaya başladı.

Ayrıca iş ortaklarının WordPress Engine adını kullanmasına izin vererek markayı bilinçli şekilde karıştırdığı öne sürülüyor. Şirketin Core WordPress ve Headless WordPress gibi ürünleri de kullanıcıları yanıltmayı amaçladı.

Ardı ardına davalar

Karşı davada Automattic’in WP Engine ile adil bir marka lisansı konusunda uzlaşmaya çalıştığı, ancak WP Engine’in bu görüşmeleri yalnızca zaman kazanmak için sürdürdüğü belirtiliyor. Bu süreçte Silver Lake’in, WP Engine şirketini 2 milyar dolarlık bir değerlemeyle satmaya çalıştığı ve hatta bu konuda Automattic’e yaklaşımlarda bulunduğu da iddialar arasında. Diğer taraftan sözleşmede yer alan açık kaynak WordPress projesine katkı taahhüdünü yerine getirmediği de iddia ediliyor.

WP Engine şirketinin sözcüsü ise WordPress markasını yerleşik endüstri uygulamalarıyla ve marka hukukuyla tamamen uyumlu bir şekilde, açık kaynak yazılımına atıfta bulunmak için kullandıklarını belirtti.

