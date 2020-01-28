Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, Kayseri'de gerçekleştirilecek

Türkiye’nin önde gelen WordPress etkinlikliklerinden WPTech Summit, 26 Mart tarihinde Kayseri’de düzenlenecek. WPTech Summit etkinliğinde; yeni Wordpress teknolojileri, e-ticaret, SEO, hosting gibi konularda bilgi edineceksiniz.
Etkinliğe katılan herkese Wordpress kitapçığı hediye edilecek. Kitapçıkta Wordpress’in en çok tercih edilen eklentileri, pazar payı bilgileri ve kullanım deneyimleri hakkında bilgiler yer alıyor.
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WPTech Summit konuşmacı listesi:
- Pazarlama Türkiye Founder Ender Satıcı
- WordPress Eğitmeni Ceren Varol
- Asquared WordPress VIP Agency Ant Ekşiler
- Stradiji Founder Mert Erkal
- G4A Studio Dijital Pazarlama ve Reklam Yöneticisi Hasan Yasin TürkYılmaz
- R10.Net Kurucusu Coşkun Çetin
- Onedio Kıdemli Seo Yöneticisi Metehan Yeşilyurt
- Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzit
- Alanadlari.com Domain Uzmanı Mustafa Kuruşçu
Alanında en uzman kişileri sitenizi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz hakkında sizlere tavsiyeler verecek. Etkinlik hakkındaki detaylı bilgilere ve katılım biletlerine adresinden ulaşabilirsiniz. Medya sponsoru olarak desteklediğimiz WPTech Summit etkinliği 26 Mart tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nin D Blok Büyük Salon’unda kapılarını ziyaretçilerine açacak.
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