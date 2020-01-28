Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, Kayseri'de gerçekleştirilecek

    Wordpress teknolojileri başta olmak üzere web teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, 26 Mart tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.
    3 sa.
    300
    10
    1
    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, Kayseri'de gerçekleştirilecek
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin önde gelen WordPress etkinlikliklerinden WPTech Summit, 26 Mart tarihinde Kayseri’de düzenlenecek. WPTech Summit etkinliğinde; yeni Wordpress teknolojileri, e-ticaret, SEO, hosting gibi konularda bilgi edineceksiniz.

    Etkinliğe katılan herkese Wordpress kitapçığı hediye edilecek. Kitapçıkta Wordpress’in en çok tercih edilen eklentileri, pazar payı bilgileri ve kullanım deneyimleri hakkında bilgiler yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu"

    WPTech Summit konuşmacı listesi:

    • Pazarlama Türkiye Founder Ender Satıcı
    • WordPress Eğitmeni Ceren Varol
    • Asquared WordPress VIP Agency Ant Ekşiler
    • Stradiji Founder Mert Erkal
    • G4A Studio Dijital Pazarlama ve Reklam Yöneticisi Hasan Yasin TürkYılmaz
    • R10.Net Kurucusu Coşkun Çetin
    • Onedio Kıdemli Seo Yöneticisi Metehan Yeşilyurt
    • Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzit
    • Alanadlari.com Domain Uzmanı Mustafa Kuruşçu

    Alanında en uzman kişileri sitenizi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz hakkında sizlere tavsiyeler verecek. Etkinlik hakkındaki detaylı bilgilere ve katılım biletlerine adresinden ulaşabilirsiniz. Medya sponsoru olarak desteklediğimiz WPTech Summit etkinliği 26 Mart tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nin D Blok Büyük Salon’unda kapılarını ziyaretçilerine açacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic 1 sa.
    Kadir Has Üniversitesi İstanbul’da yalnız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Avrupa Birliği ilk işlemcisini yıl sonunda üretime sokacak 46 dk. IBM’e ait yapay zekâ, Huntington Hastalığı’nın belirtilerini tahmin etmede kullanılıyor 1 sa. Çin'den gelen kargoyla koronavirüsü bulaşır mı? Profesörden açıklama: 1 sa. TürkTraktör, Ankara'daki fabrikasında iş makinesi de üretecek 2 sa. İstanbul'da elektrikli tekneler kullanılacak 2 sa. Koronavirüs, Apple hisslerinin düşmesine neden oldu 3 sa. Atari, video oyunu temalı otel zinciri kuracak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, Kayseri'de gerçekleştirilecek Sonraki Samsung Galaxy Note 10 Lite ilk izlenimler | İki yıllık işlemciyle geliyor 4 sa. iPhone 9 modelinden sonra şimdi de iPhone 12 mini iddiaları 5 sa. Koronavirüsü nedeniyle Foxconn ve Samsung tesisleri üretimi durdurdu 5 sa. Avast antivirüs uygulaması fare tıklamalarınızı bile takip ediyor 6 sa. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi 6 sa. Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor 7 sa. Matrix 4'ün çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor 7 sa. Nokia 8.2 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 8 sa. Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak 8 sa. 2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı 9 sa. General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak 10 sa. Google, Chrome Web Mağazası'nda yaşanan dolandırıcılıklar nedeniyle ücretli eklentileri askıya aldı 10 sa. TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu 19 sa. Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı 20 sa. TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı 20 sa. Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak 21 sa. iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 21 sa. Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu 22 sa. Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı 23 sa. Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sı...
    DonanımHaber
    İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    10 KG DEMİR DUMBELL BULMAK?
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim