Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, Kayseri'de gerçekleştirilecek

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Türkiye’nin önde gelen WordPress etkinlikliklerinden WPTech Summit, 26 Mart tarihinde Kayseri’de düzenlenecek. WPTech Summit etkinliğinde; yeni Wordpress teknolojileri, e-ticaret, SEO, hosting gibi konularda bilgi edineceksiniz.

Etkinliğe katılan herkese Wordpress kitapçığı hediye edilecek. Kitapçıkta Wordpress’in en çok tercih edilen eklentileri, pazar payı bilgileri ve kullanım deneyimleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "TikTok'un yeni rakibi Byte, ABD App Store'un zirvesine oturdu"

WPTech Summit konuşmacı listesi:

Pazarlama Türkiye Founder Ender Satıcı

WordPress Eğitmeni Ceren Varol

Asquared WordPress VIP Agency Ant Ekşiler

Stradiji Founder Mert Erkal

G4A Studio Dijital Pazarlama ve Reklam Yöneticisi Hasan Yasin TürkYılmaz

R10.Net Kurucusu Coşkun Çetin

Onedio Kıdemli Seo Yöneticisi Metehan Yeşilyurt

Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzit

Alanadlari.com Domain Uzmanı Mustafa Kuruşçu

Alanında en uzman kişileri sitenizi nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz hakkında sizlere tavsiyeler verecek. Etkinlik hakkındaki detaylı bilgilere ve katılım biletlerine adresinden ulaşabilirsiniz. Medya sponsoru olarak desteklediğimiz WPTech Summit etkinliği 26 Mart tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nin D Blok Büyük Salon’unda kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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