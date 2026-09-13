World of Warcraft: Forever çıkış tarihi duyuruldu: İşte yenilikler ve fragman

Tam Boyutta Gör Blizzard, BlizzCon etkinliğinde birçok oyuncunun istek listesinde uzun zamandır üst sıralarda yer alan ve hakkında aylardır söylentiler dolaşan World of Warcraft Classic Plus beklentilerine yanıt vererek nihayet WoW Forever'ı duyurdu.

Yeni Starcraft oyunu resmen tanıtıldı 19 sa. önce eklendi

World of Warcraft Forever'ın çıkışı için de oyuncuların çok fazla beklemeleri gerekmeyecek. "Samimi, tanıdık ve yeni" olarak tanımlanan yapım için BlizzCon’da gösterilen etkileyici sinematik fragman, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu duyuru o kadar ses getirdi ki, StarCraft'ın 2030 yılında yepyeni bir formatla iddialı bir şekilde geri döneceği haberi gibi diğer önemli duyuruları bile gölgede bıraktı.

WoW Forever 4 Kasım’da çıkış yapacak

World of Warcraft Forever, orijinal MMORPG deneyimini sunacak. Oyun, yirmi yıl önce milyonlarca oyuncuyu kendine çeken temel unsurlara sadık kalacak. Ayrıca, Blizzard'ın çıkış sonrasında oyuna yeni içerikler eklemeyi planlaması nedeniyle bunun tek seferlik bir proje olmayacağını da belirtmekte fayda var. Bu içerik planı, yeni bölgeler, 1.000'den fazla yeni görev, geliştirilmiş PvP, daha fazla zindan, üzerinde çalışılabilecek yeni meslekler ve itibar sistemleri, güncellenmiş görseller ve hatta kapsamlı yeni baskınlar (raid) içeriyor. Oyuncuların keşfedip hakkında bilgi edinebileceği yeni bir ırk bile oyuna ekleniyor.

Ekip, WoW Forever'da seviye sınırının 60 olacağını ancak hazırladıkları yeni içeriklerin -WoW Forever aracılığıyla World of Warcraft dünyasını ilk kez keşfedenler de dahil olmak üzere- her türden oyuncuya hitap edeceğini açıkladı.

World of Warcraft Forever beta süreci 17 Eylül'de başlayacak. Oyunun tam sürümü ise 4 Kasım'da çıkacak.

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World of Warcraft: Forever çıkış tarihi duyuruldu: İşte fragman

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