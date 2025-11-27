Giriş
    World of Warcraft: Midnight çıkış tarihi açıklandı

    World of Warcraft'ın yeni genişleme paketi Midnight, 2026'nın ilk aylarında oyuncularla buluşacak. Ek paket, dijital mağazalarda ön siparişe açılmış durumda.   

    World of Warcraft: Midnight çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Gamescom 2025 sonrasında Blizzard tarafında hareketli günler yaşanıyor. World of Warcraft oyuncularının uzun süredir beklediği genişleme paketi World ofWarcraft: Midnight için çıkış tarihi sonunda kesinleşti. Yoğun söylentilerin ardından Blizzard, yeni ek paketi ön siparişe açtı ve 2 Mart 2026'da çıkış yapacağını duyurdu.

    World of Warcraft: Midnight çıkış tarihi açıklandı

    2016'da Blizzard’dan ayrılıp 2023’te geri dönen Chris Metzen’in başında olduğu Worldsoul Saga üçlemesinin orta bölümünü oluşturan Midnight, The War Within sonrasındaki olayları takip ediyor. Xal'atath’ın Azeroth'a geri dönmesiyle başlayan büyük kaos, kan elflerinin anavatanı Eversong Woods’un merkezine kadar uzanıyor. Bu sırada, kadim elven krallığı Quel’thalas üzerinde toplanan Voidstorm tüm ışığı söndürme tehlikesi yaratıyor.

    Genişleme paketi, oyunculara yeni bölgelerden oyun içi sistemlere kadar oldukça geniş bir içerik listesi sunuyor. Eversong Woods’un Ghostlands ile birleştiği yeni harita düzeni, Zul’Aman ve Harandar gibi alanlar, Voidstorm bölgesi, 11 delik, 8 zindan ve 3 baskın Midnight’ın temel içeriğini oluşturuyor. Ayrıca yeni Haranir Müttefik Irkı, Demon Hunter sınıfına eklenen Devourer uzmanlığı, yeni PvP modu Training Grounds, yeni bir savaş alanı ve tamamen yeniden tasarlanan Silvermoon City de bu genişlemenin öne çıkan başlıkları arasında.

    Çıkış tarihinin netleşmesinin ardından en çok konuşulan detay, uzun süredir talep edilen oyuncu konutu (player housing) sisteminin bu paketle birlikte oyuna giriş yapması oldu. Asıl genişleme martta erişime açılacak olsa da, 2 Aralık'ta, genişlemeyi ön sipariş eden kullanıcılar bu özelliğe erken aşamada ulaşabilecek ve kendi evlerini kurarak "Welcome Home"başarımını elde ettiğinde Blizzard ekosistemindeki diğer oyunlara yayılan ödülleri kazanma fırsatına sahip olacak. Bu ödüller arasında çok çeşitli başlıklar bulunuyor ve oyunlar arası entegrasyon ile oyuncuların koleksiyonları güçlenecek. 

    • Hearthstone
      • Hearth & Home Kart Sırtı
    • Overwatch 2
      • Xal’atath Symmetra Görünümü, Spreyi ve İsim Kartı
      • Dark Heart Oyuncu Simgesi
    • Diablo Immortal
      • Sin-dorei Portalı
    • StarCraft II
      • Hord ve İttifak temalı konsol görünümleri
