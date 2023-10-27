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    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını Ödüllerle Kutluyor

    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü anısına hem yeni hem de mevcut oyuncular için heyecan verici ödüller getiren özel bir oyun içi etkinlik düzenliyor.

    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını Ödüllerle Tam Boyutta Gör

    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü anısına hem yeni hem de mevcut oyuncular için heyecan verici ödüller getiren özel bir oyun içi etkinlik düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti, ulusun tarihinde çok önemli bir anı temsil eden 29 Ekim 1923'te Büyük Millet Meclisi tarafından resmen ilan edildi. World of Warships, bu anlamlı olayı onurlandırmak için oyunculara etkinlikle birlikte benzersiz oyun içi öğeler ve ödüller toplama şansı sunuyor.

    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını Ödüllerle Tam Boyutta Gör

    Mevcut oyuncuları neler bekliyor?

    World of Warships'in çetin sularında gezinenler için bu etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlamak için özel bir fırsat olacak. Etkinliğe katılmak için aşağıdaki basit adımları izleyebilirsiniz:

    • Görev Zinciri: Sizi bekleyen üç bölümden oluşan bir görev zinciri bulacaksınız. Özel ödüller kazanmak için bu görevleri tamamlayın.
    • Oyun İçi Ödüller: Görev zincirinde ilerledikçe, Türkiye’nin ulusal renklerini içeren kamuflajlar alacaksınız ve gemilerinize tarihi bir hava katacaksınız.
    • Büyük Ödül: Üç görevi de tamamladıktan sonra etkinliğin en büyük ödülü olan "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" bayrağı sizi bekliyor. Bu bayrak sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllık yolculuğunun bir sembolü değil, aynı zamanda deniz filonuz için eşsiz bir eklenti.
    • Bu etkinlik World of Warships tutkunlarına sadece özel oyun içi içerik edinme fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hem sanal hem de gerçek dünyayı kutlamada birleştirerek Türk tarihindeki önemli bir ana selam gönderiyor.
    • Görev 27 Ekim 2023'te başlıyor!

    Bu savaş görevi zincirini V-X Seviye gemiler ve süper gemilerle Random, Ranked ve Co-op Battles oyunlarının yanı sıra Brawl, Operations ve Halloween Operations oynayarak da tamamlayabilirsiniz.

    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını Ödüllerle Tam Boyutta Gör

    Yeni World of Warships kaptanları neler kazanacak?

    Eğer World of Warships dünyasında yeniyseniz, üzülmeyin! Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları size de sıcak ellerini uzatıyor. İşte dört gözle bekleyebileceğiniz içerikler:

    • Ünlü Türk Komutan: Donanma personelinize seçkin bir katkı olan Türkçe konuşan ilk komutana erişim kazanın. Bu yetenekli komutan denizlerde gezinmenize ve gemilerinizi en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak.
    • Unutulmaz Bayrak: Yeni bir oyuncu olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü anısına unutulmaz bir bayrak alacaksınız. Bu bayrak, Türkiye'nin kalıcı mirasının bir kanıtıdır ve bu tarihi olayın onuruna gemilerinizi süsleyecektir.
    • Oyun İçi Eşyalar: Komutan ve bayrağa ek olarak, yeni oyuncular deniz maceralarında kendilerine yardımcı olacak çeşitli oyun içi eşyalar ve hediyelere de sahip olacak.

    Bu etkinlik sadece World of Warships heyecanını yaşamak için bir fırsat değil, aynı zamanda Türkiye'nin zengin tarihini kutlamak için de bir şans olacak. Bu özel etkinlik hem yeni gelen oyuncular için sıcak bir karşılama niteliğinde hem de deneyimli oyuncular için kalpleri ısıtan bir kutlamadır.

    World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılını Ödüllerle Tam Boyutta Gör

    World of Warships, tarihi olayları ve dönüm noktalarını sürekli olarak oyun dünyasına taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü için yapılan bu kutlama da aslında sürükleyici oyun deneyimleri konusundaki kararlılıklarının bir kanıtı niteliğinde.

    İster dünyanın dört bir yanında sayısız savaşa katılmış tecrübeli bir kaptan olun, ister deniz yolculuğuna çıkmak isteyen yeni bir oyuncu, World of Warships'in Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anma etkinliğinin bir parçası olma fırsatını kaçırmayın. Denizlere dalın, görevleri tamamlayın ve bu anlamlı olayın şerefine benzersiz ödüllerinizi gururla sergileyin. World of Warships'te yeniyseniz, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kariyerinize başlayın: https://wo.ws/46FYh9q

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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