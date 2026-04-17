Zombi filmi World War Z'nin devam filmi geliyor

Paramount, bunun doğrudan bir devam filmi olacağını söylüyor. Ancak ilk filmin başrol oyuncusu olan Brad Pitt'in geri dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Diğer yandan David Fincher'ın ise bu projede yer alması beklenmiyor. Ünlü yönetmen yıllarca bu projeyle ilgilenmiş olsa da proje bir türlü gerçeğe dönüşmeyince World War Z dünyasını geride bırakıp kendi projelerine yöneldi.
World War Z 2'yi Prey ve Predator: Badlands'in Yönetmeni Çekebilir
Aynı şekilde ilk filmin yönetmeni olan Marc Forster'ın da bu projede yer alması beklenmiyor. Bu da projenin kime emanet edileceği sorusunu doğuruyor. Son günlerde kulislerde konuşulanlara bakılırsa bu isim Predator serisini yeniden canlandıran Dan Trachtenberg olabilir. 10 Cloverfield Lane, Prey ve Predator: Badlands gibi filmlerin yönetmeni olan Trachtenberg, şu anda Paramount'un gözde yönetmenleri arasında yer alıyor ki kendisi kısa süre önce stüdyoyla 3 yıllık bir anlaşma da imzaladı. Bu yüzden şu anda en çok onun ismi ön plana çıkıyor.
Max Brooks'un aynı adlı romanından uyarlanan World War Z, alışılagelmiş zombi anlatılarının aksine meseleyi bireysel bir hayatta kalma mücadelesinden çıkarıp küresel bir jeopolitik krize dönüştürüyor. Filmde, eski bir Birleşmiş Milletler müfettişi olan Gerry Lane, dünyayı kasıp kavuran ve insanları saniyeler içinde saldırgan canavarlara dönüştüren gizemli bir salgını durdurmak için zamanla yarışıyor. Orduların çöktüğü, hükümetlerin düştüğü bu kaotik atmosferde Lane, Güney Kore'den Kudüs'e kadar uzanan bir rotada virüsün kaynağını ve insanlığın tek kurtuluş şansı olan o zayıf noktayı bulmaya çalışıyor.