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    World War Z'nin devam filmi resmen duyuruldu: Brad Pitt geri dönüyor

    World War Z'nin yıllardır gündemde olan devam filmi nihayet gerçeğe dönüşüyor. Brad Pitt'in World War Z 2 için geri döneceği açıklanırken, filmin yönetmeni de belli oldu.

    World War Z'nin devam filmi resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör
    2013 yapımı zombi filmi World War Z'nin (Dünya Savaşı Z) yıllardır gündemde olan devam filmi nihayet gerçeğe dönüşüyor. Nisan ayında düzenlenen Cinema-Con'da World War Z 2'yi resmi olarak duyuran Paramount, bu projeyi hayata geçirmek için somut adımlar atmaya başladı. İlk filmin yıldızı olan Brad Pitt ile anlaşmaya varan stüdyo, devam filminin yönetmenini de belirledi.

    Brad Pitt, World War Z 2 İçin Geri Dönüyor

    Brad Pitt'in başrolünü üstleneceği World War Z 2'yi Edward Berger yönetecek. All Quiet on the Western Front ile çıkış yapan Berger, daha sonra Conclave ile Oscar adaylığı kazanmıştı. İlk filmin yönetmeni olan Marc Forster ise devam filminin parçası olmayacak.

    Devam filminin senaryosunu, kült İngiliz dizisi Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazdı. BAFTA ödüllü senaristin filmografisinde Black Sea ve Matilda: The Musical gibi yapımlar bulunuyor.

    Max Brooks’un aynı adlı romanından uyarlanan World War Z, alışılagelmiş zombi anlatılarının aksine meseleyi bireysel bir hayatta kalma mücadelesinden çıkarıp küresel bir jeopolitik krize dönüştürüyor. Filmde, eski bir Birleşmiş Milletler müfettişi olan Gerry Lane, dünyayı kasıp kavuran ve insanları saniyeler içinde saldırgan canavarlara dönüştüren gizemli bir salgını durdurmak için zamanla yarışıyor. Orduların çöktüğü, hükümetlerin düştüğü bu kaotik atmosferde Lane, Güney Kore’den Kudüs’e kadar uzanan bir rotada virüsün kaynağını ve insanlığın tek kurtuluş şansı olan o zayıf noktayı bulmaya çalışıyor.

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