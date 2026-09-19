World War Z'nin devam filmi resmen duyuruldu: Brad Pitt geri dönüyor

Brad Pitt, World War Z 2 İçin Geri Dönüyor
Brad Pitt'in başrolünü üstleneceği World War Z 2'yi Edward Berger yönetecek. All Quiet on the Western Front ile çıkış yapan Berger, daha sonra Conclave ile Oscar adaylığı kazanmıştı. İlk filmin yönetmeni olan Marc Forster ise devam filminin parçası olmayacak.
Devam filminin senaryosunu, kült İngiliz dizisi Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazdı. BAFTA ödüllü senaristin filmografisinde Black Sea ve Matilda: The Musical gibi yapımlar bulunuyor.
Max Brooks’un aynı adlı romanından uyarlanan World War Z, alışılagelmiş zombi anlatılarının aksine meseleyi bireysel bir hayatta kalma mücadelesinden çıkarıp küresel bir jeopolitik krize dönüştürüyor. Filmde, eski bir Birleşmiş Milletler müfettişi olan Gerry Lane, dünyayı kasıp kavuran ve insanları saniyeler içinde saldırgan canavarlara dönüştüren gizemli bir salgını durdurmak için zamanla yarışıyor. Orduların çöktüğü, hükümetlerin düştüğü bu kaotik atmosferde Lane, Güney Kore’den Kudüs’e kadar uzanan bir rotada virüsün kaynağını ve insanlığın tek kurtuluş şansı olan o zayıf noktayı bulmaya çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: