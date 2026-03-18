    Çinli Wuling Bingo “Reev Aura” olarak Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Reeder, Çinli Wuling Bingo’yu Samsun’da “Reev Aura” adıyla üretmeye başladı. 333 km menzil sunan model ön siparişe açıldı. İşte Reev Aura fiyatı, özellikleri ve detaylar.

    Türkiye'deki elektrikli araç pazarı, yeni modellerle çeşitlenmeye devam ediyor. Elektrikli araç üretim falliyetlerini genişletmeye çalışan Reeder, Çinli kompakt elektrikli araç Wuling Bingo'yu Samsun'daki üretim tesislerinde montajlamaya başladı.

    Reev Aura ön sipariş fiyatı 1 milyon TL

    Söz konusu model, Türkiye'de Reev Aura ismiyle satılacak. Ön siparişe açılan Reev Aura'nın fiyatı 1 milyon TL olarak açıklandı. Wuling Bingo'nun 333 km menzile sahip versiyonunun Çin'deki fiyatı 10 bin dolar civarında. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Şirketimizin elektrikli araç üretim faaliyetlerini üst segmente genişletme stratejisi kapsamında, daha önce kamuya duyurulan LOJO EV Group Limited ile M1 sınıfı elektrikli otomobil (Reev Aura) üretimine ve tedariğine ilişkin anlaşma çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

    Bu kapsamda, Samsun'daki mevcut üretim tesislerimizde gerçekleştirilen hazırlıkların tamamlanmasını takiben 333 km menzil ve 180 km/s azami hız özelliklerine sahip olup, M1 kategorisinde tam elektrikli bir otomobil olan Reev Aura modeline ait ilk araç üretim bandından indirilmiştir"

    Reev Aura teknik özellikleri:

    • 3950x1708x1580 mm
    • 2650 mm aks mesafesi
    • 1125 kg ağırlık
    • 50 kW/150 Nm motor
    • 31,9 kWsa LFP batarya
    • 333 km menzil (CLTC) - WLTP tahmini yaklaşık 275 km
    • 3,3 kW AC şarj ile %20-100 şarj 9,5 saat
    • DC hızlı şarj ile %20-80 şarj 35 dakika
    • McPherson bağımsız süspansiyon
    • ön/arka disk fren
    Kaynakça https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1572718 https://reeder.com.tr/products/reev-aura-elektrikli-araba https://x.com/DoluBatarya/status/2034202649696882906
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

