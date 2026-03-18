Çinli Wuling Bingo “Reev Aura” olarak Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'deki elektrikli araç pazarı, yeni modellerle çeşitlenmeye devam ediyor. Elektrikli araç üretim falliyetlerini genişletmeye çalışan Reeder, Çinli kompakt elektrikli araç Wuling Bingo'yu Samsun'daki üretim tesislerinde montajlamaya başladı.
Reev Aura ön sipariş fiyatı 1 milyon TL
"Şirketimizin elektrikli araç üretim faaliyetlerini üst segmente genişletme stratejisi kapsamında, daha önce kamuya duyurulan LOJO EV Group Limited ile M1 sınıfı elektrikli otomobil (Reev Aura) üretimine ve tedariğine ilişkin anlaşma çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Reev Aura teknik özellikleri:
- 3950x1708x1580 mm
- 2650 mm aks mesafesi
- 1125 kg ağırlık
- 50 kW/150 Nm motor
- 31,9 kWsa LFP batarya
- 333 km menzil (CLTC) - WLTP tahmini yaklaşık 275 km
- 3,3 kW AC şarj ile %20-100 şarj 9,5 saat
- DC hızlı şarj ile %20-80 şarj 35 dakika
- McPherson bağımsız süspansiyon
- ön/arka disk fren
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur
