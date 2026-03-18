Çinli Wuling Bingo “Reev Aura” olarak Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Diğer Haberleri

Türkiye'deki elektrikli araç pazarı, yeni modellerle çeşitlenmeye devam ediyor. Elektrikli araç üretim falliyetlerini genişletmeye çalışan Reeder, Çinli kompakt elektrikli araç Wuling Bingo'yu Samsun'daki üretim tesislerinde montajlamaya başladı.

Reev Aura ön sipariş fiyatı 1 milyon TL

Tam Boyutta Gör Söz konusu model, Türkiye'de Reev Aura ismiyle satılacak. Ön siparişe açılan Reev Aura'nın fiyatı 1 milyon TL olarak açıklandı. Wuling Bingo'nun 333 km menzile sahip versiyonunun Çin'deki fiyatı 10 bin dolar civarında. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin elektrikli araç üretim faaliyetlerini üst segmente genişletme stratejisi kapsamında, daha önce kamuya duyurulan LOJO EV Group Limited ile M1 sınıfı elektrikli otomobil (Reev Aura) üretimine ve tedariğine ilişkin anlaşma çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda, Samsun'daki mevcut üretim tesislerimizde gerçekleştirilen hazırlıkların tamamlanmasını takiben 333 km menzil ve 180 km/s azami hız özelliklerine sahip olup, M1 kategorisinde tam elektrikli bir otomobil olan Reev Aura modeline ait ilk araç üretim bandından indirilmiştir"

Reev Aura teknik özellikleri:

3950x1708x1580 mm

2650 mm aks mesafesi

1125 kg ağırlık

50 kW/150 Nm motor

31,9 kWsa LFP batarya

333 km menzil (CLTC) - WLTP tahmini yaklaşık 275 km

3,3 kW AC şarj ile %20-100 şarj 9,5 saat

DC hızlı şarj ile %20-80 şarj 35 dakika

McPherson bağımsız süspansiyon

ön/arka disk fren

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Wuling Bingo "Reev Aura" olarak Türkiye'de: İşte fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: