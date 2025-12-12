Giriş
    Wuling Xingguang 560 tanıtıldı: 8400 dolara Çinli SUV

    Çinli Wuling, Xingguang 560’ı benzinli, PHEV ve elektrikli seçeneklerle tanıttı. Uygun fiyatı, 5-7 koltuk seçeneği ve modern donanımlarıyla Çin’in SUV pazarında dikkat çekiyor.

    Çinli Wuling Motors, Xingguang (yıldız ışığı) ailesinin en yeni SUV modeli olan Wuling Xingguang 560’ı tanıttı. Model, benzinli, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı güç aktarma seçeneğine sahip. 5 ve 7 koltuklu tasarımlar ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden modelin fiyatı 8.400 ile 13.900 dolar aralığında.

    Xingguang 560, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Wuling Xingguang 560 tanıtıldı: 8400 dolara Çinli SUV Tam Boyutta Gör
    Xingguang 560, sınıfındaki rakiplere göre oldukça rekabetçi bir başlangıç seviyesi sunuyor. 4745 mm uzunluk, 1850 mm genişlik ve 2810 mm aks mesafesiyle kompakt SUV sınıfının önemli oyuncularından biri olmaya aday olan araç; dört gövde rengi ve çift renkli tavan seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

    Tasarım tarafında benzinli ve PHEV versiyonları açık bal peteği formlu geniş bir ızgara ile gelirken, elektrikli Xingguang 560, tamamen kapalı ve daha modern bir ön tasarıma sahip. Bu yaklaşım hem aerodinamiği hem de modelin elektrikli kimliğini vurguluyor. Yan tasarımda sade çizgiler, arka bölümde ise yatay stop yapısı öne çıkıyor.

    İç mekân, Xingguang ailesinin diğer modellerinde olduğu gibi saran kokpit anlayışıyla tasarlanmış. Dijital gösterge ve 12.8 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı kabinin odağını oluşturuyor. 5 ve 7 koltuklu versiyonlarda ön koltukların tamamen yatırılabilmesi, ikinci sıra koltukların 128 dereceye kadar geriye yaslanabilmesi ve 4/6 oranında katlanabilir arka koltuklar hem aileler hem uzun yol kullanıcıları için önemli bir pratiklik sağlıyor.

    Wuling Xingguang 560 tanıtıldı: 8400 dolara Çinli SUV Tam Boyutta Gör
    Motor seçeneklerinde üç farklı yapı karşımıza çıkıyor. PHEV versiyon, 1.5 litrelik yüksek verimli motorunu dördüncü nesil 10’u 1 arada elektrik motoruyla birleştiriyor. CLTC standartlarında 125 km elektrikli sürüş menzili ve toplamda 1100 km’ye varan karma menzil PHEV modelin öne çıkan özellikleri.

    Tam elektrikli versiyon, 100 kW (134 hp) güç üreten motoru ve 60 kWsa Shenlian bataryasıyla 500 km menzil sunuyor. 2C hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikada 200 km menzil ekleyebilmesi segmenti açısından dikkat çekici. Benzinli 1.5T motor ise 174 hp güç ve 290 Nm tork değerleriyle hem 6 ileri manuel hem CVT şanzıman seçeneğiyle satışa çıkıyor.

    Tüm versiyonlarda önde MacPherson, arkada kompozit çok noktalı bağımsız süspansiyon tercih edilmiş. Bu yapı hem konforu hem de yol tutuşunu artırmayı hedefliyor. Wuling Xingguang 560, geniş motor seçenekleri, rekabetçi fiyatları ve modern teknolojileriyle Çin’in hızlı büyüyen SUV pazarında güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

