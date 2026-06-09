WWDC 2026 Özeti | Apple yapay zekâ çağında boşluğu kapatabilecek mi?

Apple yapay zekâ yarışında geri mi kaldı? WWDC 2026'nın tüm sürprizlerini ve iOS 26 yeniliklerini geleneksel hale gelen Özgür Bilge ve Kahraman Uğurlu ile keyifli sohbetimizde değerlendiriyoruz.

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2026 etkinliği sona erdi ve biz de Donanım Haber'de artık bir gelenek haline getirdiğimiz üzere Cem Sünbül'ün organizasyonuyla sevgili Özgür Bilge ve Kahraman Uğurlu ile bir araya geldik ve etkinlikte duyurulan tüm yenilikleri masaya yatırdık. Bu yıl sevgili Hüseyin Usta sağlık sorunu sebebiyle katılamadı ancak buna rağmen katkı da verdi.

Bu videoda iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27 ve Apple ekosistemine gelen yeni özellikleri detaylı şekilde değerlendiriyoruz. WWDC 2026'nın en önemli başlıklarından biri olan Apple Intelligence tarafında Apple'ın yapay zekâ stratejisini, Siri'nin geleceğini ve Gemini entegrasyonlarının kullanıcıya neler kazandırabileceğini ele aldık.

Apple'ın yapay zekâ yarışında rakiplerine karşı nerede konumlandığını, Siri'nin neden beklentilerin gerisinde kaldığını ve Apple Intelligence'ın günlük kullanımda gerçekten fark yaratıp yaratamayacağını tartışıyoruz.

Bunun yanında iPhone 11 kullanıcılarını sevindiren güncelleme desteği, yeni sistem özellikleri, fotoğraf ve üretkenlik araçları ile macOS tarafındaki performans geliştirmelerine de değiniyoruz.

Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcıları ilgilendiren bölgesel kısıtlamalar, Apple Intelligence özelliklerinin kullanılabilirliği ve Apple'ın gizlilik odaklı yaklaşımının avantajlarını da değerlendiriyoruz.

WWDC 2026'nın öne çıkan tüm detaylarını, ilk yorumlarımızı ve Apple'ın gelecek vizyonunu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir, kanala abone olarak yeni teknoloji içeriklerinden haberdar olabilirsiniz.

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