Apple WWDC yaklaşıyor: iOS 27 ile gelecek yeni özellikler sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni amiral gemisi telefonları iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra kadar iOS 27 ile gelecek yenilikler de merak ediliyor. Haziran’da iOS 27 özellikleri gösterilecek ve son sızıntılara göre odak nokta yapay zeka olacak. Apple’ın sistem uygulamalarına en az dört yeni Apple Intelligence özelliği eklemesi bekleniyor.

iOS 27 ile gelecek yeni yapay zeka özellikleri

İlk olarak, Apple'ın Görsel Zeka için iki yeni özellik üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Visual Intelligence, kullanıcının bir gıdanın etiketini okutarak içeriği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak. Bu özellik, muhtemelen Apple Sağlık uygulamasına entegre edilecek.

Görsel Zeka ayrıca, kartvizit gibi şeyleri tarayarak Kişiler uygulamanıza yeni kişiler, telefon numaraları ve adresler eklemenizi sağlayan yeni bir özellik içerecek. Bu, broşürleri tarayarak Takvime etkinlik ekleme özelliğine benzer şekilde çalışacak.

Apple'ın Cüzdan uygulaması, etkinlik biletleri, spor salonu üyelik kartları ve benzeri fiziksel kartların taratılarak dijital geçiş karta dönüştürülmesine imkan verecek.

Bu arada Safari'de, kullanıcılar için sekme gruplarını, grup içindeki sekmelerin içeriğine göre otomatik olarak adlandıracak yeni bir yapay zeka özelliği bekleniyor.

iOS 27 ne zaman çıkacak?

Apple, iOS 27’yi diğer yeni yazılımlarıyla birlikte 8 Haziran’da tanıtacak ve her zaman olduğu gibi etkinlik sırasında geliştiriciler için olan sürümünü (iOS 27 developer) yayınlayacak. Daha stabil olacak iOS 27 genel beta ise Temmuz sonlarına doğru gelecek. iOS 27, tüm kullanıcılara iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’in tanıtılacağı Eylül ayında sunulacak.

WWDC yaklaşıyor: iOS 27 ile gelecek yeni özellikler sızdırıldı

