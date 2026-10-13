X Abonelik hayata geçiyor, 5 yeni seviye geliyor

X Abonelik başlıyor
Yeni programda ücretsiz ve X Premium aboneliği aynen devam ediyor. X Abonelik ise bunun yanına 4 farklı seviye ekliyor. Seviyeler hem bunları hem de Cursor, Grok Bot, Cursor Origin gibi hizmetleri belirli seviyelerde dahil ediyor.
X Plus aboneliği 8$ ve Cursor üzerinde agent, mavi tik, X üzerinde sınırlı reklam gibi avantajlarla geliyor. X Premium aboneliği 30$ ve bunların yanında Cursor üzerinde Cloud agent, video üretimi, Grok Bot, Cursor Origin, ajan otomasyon, reklamsız X gibi avantajlara sahip. X Super aboneliği 100$ ve X Ultra aboneliği 200$ olarak saydıklarımızın hepsine ek olarak çok daha fazla token kullanımı ile gelişmiş özellikler sunuyor.
Henüz tüm kullanıcılara X Abonelik programı açılmadı. Yavaş yavaş dağıtıma başlamış durumda. Ülkemizde de henüz yerel bir fiyatlandırma gündeme gelmiş değil. SuperGrok aboneliklerinin de bu yeni aboneliklere dönüşeceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: