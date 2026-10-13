X Abonelik hayata geçiyor, 5 yeni seviye geliyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda internete sızdırılan yeni X Abonelik programı resmi olarak duyuruldu. Elon Musk’ın yüksek bedeller ödeyerek satın aldığı Cursor ya da yatırım yaptığı Grok Bot gibi hizmetler artık belirli bir ücret karşılığı sunulacak.

X Abonelik başlıyor

Yeni programda ücretsiz ve X Premium aboneliği aynen devam ediyor. X Abonelik ise bunun yanına 4 farklı seviye ekliyor. Seviyeler hem bunları hem de Cursor, Grok Bot, Cursor Origin gibi hizmetleri belirli seviyelerde dahil ediyor.

X aboneliklerinde yeni dönem 1 hf. önce eklendi

X Plus aboneliği 8$ ve Cursor üzerinde agent, mavi tik, X üzerinde sınırlı reklam gibi avantajlarla geliyor. X Premium aboneliği 30$ ve bunların yanında Cursor üzerinde Cloud agent, video üretimi, Grok Bot, Cursor Origin, ajan otomasyon, reklamsız X gibi avantajlara sahip. X Super aboneliği 100$ ve X Ultra aboneliği 200$ olarak saydıklarımızın hepsine ek olarak çok daha fazla token kullanımı ile gelişmiş özellikler sunuyor.

Henüz tüm kullanıcılara X Abonelik programı açılmadı. Yavaş yavaş dağıtıma başlamış durumda. Ülkemizde de henüz yerel bir fiyatlandırma gündeme gelmiş değil. SuperGrok aboneliklerinin de bu yeni aboneliklere dönüşeceği belirtiliyor.

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