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    X Abonelik Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor

    Grok, Grok Bot, Cursor, Cursor Origin gibi SpaceXSI çatısı altındaki bütün hizmetleri sunan X Abonelik programı TL cinsinden fiyatlarla ülkemizde de erişime açıldı.

    X Abonelik Tam Boyutta Gör
    Ücretli abonelik serüvenine X Premium, X Premium+, SuperGrok ile başlayan Elon Musk, X Abonelik adını verdiği yeni sistemini kullanıma sundu. Dolar bazlı fiyatlardan sonra Türk lirası olarak da fiyatlar belli oldu.

    X Abonelik Türkiye fiyatları

    Her zaman olduğu gibi aylık ve yıllık olarak fiyatlar belirlenirken aylıkta belirli bir süre indirim uygulanacak. Sonrasında fiyat normale dönecek. Bu haliyle hemen hemen yıllık fiyatlarla eş değer hale gelecek.

    Programdaki en ucuz abonelik X Plus. Cursor üzerinde agent, mavi tik, X üzerinde sınırlı reklam, görsel oluşturma araçları gibi özellikler ilk 6 ay yüzde 25 indirimle 284.99TL olacak. Sonrasında 379.99TL olarak devam edecek.

    Bunlara ek olarak Cursor üzerinde Cloud agent, video üretimi, Grok Bot, Cursor Origin, ajan otomasyon, daha az reklam görüntüleme sunan X Premium ise ilk ay yüzde 50 indirim ile 875TL. Sonrasında 1749.99TL olarak devam ediyor.

    Çok daha fazla token kullanımı ve daha fazla gelişmiş özellik sunan X Super aboneliği ilk ay yüzde 50 indirimli 2950TL, sonrasında 5899.99TL iken X Ultra ise ilk ay yüzde 50 indirimli 5750TL, sonrasında 11499.99TL şeklinde olacak.

    Yıllık abonelik isteyenler ise X Plus tarafında 3799.90TL, X Premium tarafında 17499.90TL, X Super tarafında 58999.90TL ve X Ultra tarafında ise 114999.90TL şeklinde fiyatlandırmalara bakabilirler.

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