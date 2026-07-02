X platformunda canlı yayın özelliği yenilendi

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Tam Boyutta Gör TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlarda yoğun bir şekilde kullanılan canlı yayın özelliği eski adıyla Twitter döneminden beri X platformunda da mevcuttu ancak bu hafta daha gelişmiş bir şekilde yeniden kullanıma sunuldu.

X canlı yayınlar

Daha önce web uygulamasında Studio alan adı üzerinden ya da mobil uygulamada Go Live menüsünden başlatılan canlı yayınlarda sınırlı bir kontrol sunuluyor ve daha dar bir kitleye hitap ediliyordu.

X yavaş yavaş TikTok’a benziyor 4 hf. önce eklendi

Yenilenen canlı yayın özelliği artık İçerik Üreticisi Stüdyosu menüsüne alınmış durumda. Burada kullanıcılar yayın başlığı ayarlayabiliyor, thumbnail yükleyebiliyor, kaynak seçimini yapıyor, görünürlüğü herkese, arkadaşlara ya da belirli kişilere açabiliyor ve sohbet moderasyonu yapabiliyor.

Bu sayılanlar Premium kullanıcıları için. Premium+ kullanıcıları ise gömülü kod üretme, yeniden oynatma izni verme, detaylı analiz, yayın sonrası hesabında yeniden paylaşma gibi ekstralara da sahip oluyor.

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X canlı yayınlarda yeni dönem

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