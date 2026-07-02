X platformunda canlı yayın özelliği yenilendi

X canlı yayınlar
Daha önce web uygulamasında Studio alan adı üzerinden ya da mobil uygulamada Go Live menüsünden başlatılan canlı yayınlarda sınırlı bir kontrol sunuluyor ve daha dar bir kitleye hitap ediliyordu.
Yenilenen canlı yayın özelliği artık İçerik Üreticisi Stüdyosu menüsüne alınmış durumda. Burada kullanıcılar yayın başlığı ayarlayabiliyor, thumbnail yükleyebiliyor, kaynak seçimini yapıyor, görünürlüğü herkese, arkadaşlara ya da belirli kişilere açabiliyor ve sohbet moderasyonu yapabiliyor.
Bu sayılanlar Premium kullanıcıları için. Premium+ kullanıcıları ise gömülü kod üretme, yeniden oynatma izni verme, detaylı analiz, yayın sonrası hesabında yeniden paylaşma gibi ekstralara da sahip oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş