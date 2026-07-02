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    X platformunda canlı yayın özelliği yenilendi

    X platformunda yıllardır hizmet veren canlı yayın özelliği Premium dönemi ile elden geçirildi. Artık Premium hesap menüsünden daha gelişmiş canlı yayınlar yapılabilecek. 

    X Tam Boyutta Gör
    TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlarda yoğun bir şekilde kullanılan canlı yayın özelliği eski adıyla Twitter döneminden beri X platformunda da mevcuttu ancak bu hafta daha gelişmiş bir şekilde yeniden kullanıma sunuldu.

    X canlı yayınlar

    Daha önce web uygulamasında Studio alan adı üzerinden ya da mobil uygulamada Go Live menüsünden başlatılan canlı yayınlarda sınırlı bir kontrol sunuluyor ve daha dar bir kitleye hitap ediliyordu.

    Yenilenen canlı yayın özelliği artık İçerik Üreticisi Stüdyosu menüsüne alınmış durumda. Burada kullanıcılar yayın başlığı ayarlayabiliyor, thumbnail yükleyebiliyor, kaynak seçimini yapıyor, görünürlüğü herkese, arkadaşlara ya da belirli kişilere açabiliyor ve sohbet moderasyonu yapabiliyor.

    Bu sayılanlar Premium kullanıcıları için. Premium+ kullanıcıları ise gömülü kod üretme, yeniden oynatma izni verme, detaylı analiz, yayın sonrası hesabında yeniden paylaşma gibi ekstralara da sahip oluyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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