    X yeni rozet sistemini duyurdu: En çok etkileşim alanlar ödüllendiriliyor

    X platformu üzerinde organik olarak ve özgün içeriklerle yüksek etkileşim alan hesaplar için X Certified Bangers adında yeni bir rozet ödüllendirme programı başlıyor.

    X Certified Bangers Tam Boyutta Gör
    600 milyon yakın aktif kullanıcısı ile rekabette ağırlığını koymak isteyen X platformu, rekor etkileşim alan gönderileri ödüllendirmeye karar verdi. X Certified Bangers programı geçen ayın kazananlarını açıkladı. 

    X Certified Bangers nedir?

    Resmi hesaptan tanıtımı yapılan yeni ödül programında tamamen organik etkileşimler alarak üst sıralara tırmanan gönderiler ödüllendiriliyor. Her ay 5 gönderi seçiliyor ve hesap sahibinin profiline 1 ay boyunca Bangers rozeti tanımlanıyor. 

    Ödül programı hesap sahiplerinin bot ile beslenmekten ziyade özgün içerikler üreterek organik etkileşimlere yönelmesini amaçlıyor. Henüz test aşamasında olduğu için gönderi sayısının artıp azalabileceği belirtiliyor. 

