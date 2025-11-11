X yeni rozet sistemini duyurdu: En çok etkileşim alanlar ödüllendiriliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 600 milyon yakın aktif kullanıcısı ile rekabette ağırlığını koymak isteyen X platformu, rekor etkileşim alan gönderileri ödüllendirmeye karar verdi. X Certified Bangers programı geçen ayın kazananlarını açıkladı.

X Certified Bangers nedir?

Resmi hesaptan tanıtımı yapılan yeni ödül programında tamamen organik etkileşimler alarak üst sıralara tırmanan gönderiler ödüllendiriliyor. Her ay 5 gönderi seçiliyor ve hesap sahibinin profiline 1 ay boyunca Bangers rozeti tanımlanıyor.

Ödül programı hesap sahiplerinin bot ile beslenmekten ziyade özgün içerikler üreterek organik etkileşimlere yönelmesini amaçlıyor. Henüz test aşamasında olduğu için gönderi sayısının artıp azalabileceği belirtiliyor.

