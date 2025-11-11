X yeni rozet sistemini duyurdu: En çok etkileşim alanlar ödüllendiriliyor

X Certified Bangers nedir?
Resmi hesaptan tanıtımı yapılan yeni ödül programında tamamen organik etkileşimler alarak üst sıralara tırmanan gönderiler ödüllendiriliyor. Her ay 5 gönderi seçiliyor ve hesap sahibinin profiline 1 ay boyunca Bangers rozeti tanımlanıyor.
Ödül programı hesap sahiplerinin bot ile beslenmekten ziyade özgün içerikler üreterek organik etkileşimlere yönelmesini amaçlıyor. Henüz test aşamasında olduğu için gönderi sayısının artıp azalabileceği belirtiliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: