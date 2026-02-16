Giriş
    X'e dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor

    X’te saat 16:00 civarında başlayan küresel erişim sorunu binlerce kullanıcıyı etkiledi. Türkiye ve dünya genelinde binlerce kullanıcı platforma erişemediğini bildirdi.

    X'e dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X’te küresel çapta erişim problemi yaşanıyor. Türkiye saati ile 16:08 itibarıyla başlayan kesinti kısa sürede binlerce kullanıcının platforma erişemediğini bildirmesiyle gündeme oturdu. Sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı, farklı ülkelerde de benzer şikayetlerin arttığı görülüyor. Kullanıcıların "X çökü mü" diye aramalar yaptığı gözlemleniyor.

    Kullanıcılar hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden platforma giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Akış yenilenemiyor, gönderiler yüklenmiyor ve paylaşımlar görüntülenemiyor.

    Sorun küresel ölçekte

    X'e dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör

    Kesintilere ilişkin verileri anlık olarak toplayan Downdetector platformundaki raporlar, erişim probleminin küresel ölçekte yaşandığını ortaya koyuyor. Sitede yer alan bilgilere göre ABD’de X’in çalışmadığını bildiren kullanıcı sayısı 34 bini aşmış durumda. Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde şikayetler kaydediliyor.

    Türkiye’de ise 1200’den fazla kullanıcı, platforma erişim sağlayamadığını bildirdi. Şikayetlerin büyük bölümü zaman akışının yenilenmemesi, içeriklerin görüntülenememesi ve oturum açma sırasında hata alınması üzerine yoğunlaşıyor.

    Yaşanan kesinti hem mobil uygulamayı hem de masaüstü web sitesini etkiliyor. Kullanıcılar ekranlarında genellikle “Bir sorun oluştu” ya da “Gönderiler şu anda yüklenemiyor, tekrar dene” şeklinde hata uyarıları görüyor.

    Yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca sorunun henüz neyden kaynaklandığı da belirsiz durumda.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

