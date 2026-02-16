X'e dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor

Kullanıcılar hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden platforma giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Akış yenilenemiyor, gönderiler yüklenmiyor ve paylaşımlar görüntülenemiyor.
Sorun küresel ölçekte
Kesintilere ilişkin verileri anlık olarak toplayan Downdetector platformundaki raporlar, erişim probleminin küresel ölçekte yaşandığını ortaya koyuyor. Sitede yer alan bilgilere göre ABD’de X’in çalışmadığını bildiren kullanıcı sayısı 34 bini aşmış durumda. Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde şikayetler kaydediliyor.
Türkiye’de ise 1200’den fazla kullanıcı, platforma erişim sağlayamadığını bildirdi. Şikayetlerin büyük bölümü zaman akışının yenilenmemesi, içeriklerin görüntülenememesi ve oturum açma sırasında hata alınması üzerine yoğunlaşıyor.
Yaşanan kesinti hem mobil uygulamayı hem de masaüstü web sitesini etkiliyor. Kullanıcılar ekranlarında genellikle “Bir sorun oluştu” ya da “Gönderiler şu anda yüklenemiyor, tekrar dene” şeklinde hata uyarıları görüyor.
Yaşanan sorun hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca sorunun henüz neyden kaynaklandığı da belirsiz durumda.