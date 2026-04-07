X otomatik çeviri özelliğini global erişime açtı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör X platformunun bir süredir kapalı bir grupla pilot denemelerine devam ettiği otomatik çeviri özelliği global erişime açıldı. Kullanıcıların artık gönderilerini farklı dillere çevirmek için ekstra bir çaba harcamasına gerek kalmıyor.

X ürün şefi Nikita Bier'in yaptığı duyuruya göre paylaştığınız bir gönderi eğer diğer bölgedeki kullanıcıların ana sayfasına düşüyorsa otomatik olarak o dile tercüme edilecek. Tercümeler Grok tarafından yapılacak ve son birkaç aydır en doğal tercüme yapısının oluşturulması için geliştirmeler yapılıyordu.

Bugüne kadar kullanıcılar ana sayfalarına düşen yabancı bir gönderiyi anlayabilmek için metnin hemen altındaki Gönderiyi Çevir linkine tıklaması gerekiyordu ve çeviri de Google Translate tarafından yapılıyordu. X platformu artık çeviriyi kendi inisiyatifine aldı. Otomatik çeviri istemeyen kullanıcıların ise gönderideki Çark tuşundan özelliği kapatması yeterli.

