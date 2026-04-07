X otomatik çeviri özelliğini global erişime açtı

X otomatik tercüme özelliği
X ürün şefi Nikita Bier'in yaptığı duyuruya göre paylaştığınız bir gönderi eğer diğer bölgedeki kullanıcıların ana sayfasına düşüyorsa otomatik olarak o dile tercüme edilecek. Tercümeler Grok tarafından yapılacak ve son birkaç aydır en doğal tercüme yapısının oluşturulması için geliştirmeler yapılıyordu.
Bugüne kadar kullanıcılar ana sayfalarına düşen yabancı bir gönderiyi anlayabilmek için metnin hemen altındaki Gönderiyi Çevir linkine tıklaması gerekiyordu ve çeviri de Google Translate tarafından yapılıyordu. X platformu artık çeviriyi kendi inisiyatifine aldı. Otomatik çeviri istemeyen kullanıcıların ise gönderideki Çark tuşundan özelliği kapatması yeterli.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz