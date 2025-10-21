X (Twitter) harici linklere giderken gönderi içerisinde kalmanızı sağlayacak

X harici linklere çeki düzen verdi
Daha önce X gönderilerinde harici linklere tıkladığınız zaman varsayılan tarayıcınız temel alınarak bir sayfa açılıyor ve tüm X uygulamasının üzerinde kalıyordu. Bu da pek çok kullanıcı tarafından eleştiriliyordu.
Yeni tasarımda kullanıcı linke tıkladığı zaman orijinal gönderi aşağı alınıyor ve hemen üzerine konumlanan pencerede içerik tüketimi yapılabiliyor. Bu esnada paylaşım butonları aynı şekilde kalıyor. Kullanıcı gönderiyi yukarı çektiğinde ise yeniden ekranı kaplıyor.
Bu tasarım kullanıcıyı platformda tutmanın yanında algoritmanın da daha iyi tarama yapabileceği belirtiliyor. X ekibi yeni harici link tasarımını kullanıma sunmuş durumda ve bölge bölge kullanıcılara erişecek.
