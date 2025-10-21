Giriş
    X (Twitter) harici linklere giderken gönderi içerisinde kalmanızı sağlayacak

    X eski adıyla Twitter platformunda harici linklere çıkış yaparken uygulamayı tamamen kaplayan tarayıcı sayfasının sonu geliyor. Tasarım ekibi yeni dokunuşu paylaştı.

    X Tam Boyutta Gör
    Yüksek kullanıcı kitlesi ve etkileşimi hedefleyen sosyal medya platformlarının en büyük kâbuslarından birisi harici linkler. Kullanıcıların linkleri kullanarak platformdan ayrılması haliyle etkileşime zarar veriyor. X yazılım ekibi buna bir çözüm buldu. 

    X harici linklere çeki düzen verdi

    Daha önce X gönderilerinde harici linklere tıkladığınız zaman varsayılan tarayıcınız temel alınarak bir sayfa açılıyor ve tüm X uygulamasının üzerinde kalıyordu. Bu da pek çok kullanıcı tarafından eleştiriliyordu. 

    Yeni tasarımda kullanıcı linke tıkladığı zaman orijinal gönderi aşağı alınıyor ve hemen üzerine konumlanan pencerede içerik tüketimi yapılabiliyor. Bu esnada paylaşım butonları aynı şekilde kalıyor. Kullanıcı gönderiyi yukarı çektiğinde ise yeniden ekranı kaplıyor. 

    Bu tasarım kullanıcıyı platformda tutmanın yanında algoritmanın da daha iyi tarama yapabileceği belirtiliyor. X ekibi yeni harici link tasarımını kullanıma sunmuş durumda ve bölge bölge kullanıcılara erişecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

