    X'in gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması XChat yayında

    XChat uygulaması iOS için yayınlandı! X, tüm mesajların uçtan uca şifrelendiğini ve PIN ile korunduğunu, ayrıca reklam veya izleme içermediğini iddia ediyor.    

    Sosyal medya platformu X, iPhone ve iPad kullanıcılarına özel olarak sunulan yeni bağımsız mesajlaşma uygulaması XChat'i resmen yayınladı. Uygulama, iletişim işlevlerini birincil sosyal medya zaman çizelgesinden ayırarak, konuşmalar için özel bir alan sağlamak üzere tasarlanmış.

    XChat uygulaması neler sunuyor?

    XChat uygulaması, direkt mesajlaşma, grup sohbetleri, dosya paylaşımı ve sesli veya görüntülü aramaları destekliyor. X, tüm konuşmaları uçtan uca şifreleme ve cihaza özel PIN kullanarak koruduğunu belirtiyor. Uygulama, kaybolan mesajlar, ekran görüntüsü uyarıları ve kullanıcıların tüm katılımcılar için gönderilen metinleri düzenlemesine veya silmesine olanak tanıyan araçlar gibi özellikler de içeriyor. XChat, reklam ve izleme mekanizmalarından arındırılmış güvenli bir ortam vaat ediyor.

    XChat, ana X uygulamasından farklı olarak, iOS 26 klavyesi de dahil olmak üzere iOS 26 tasarım kurallarını benimsiyor. Uygulama, açık ve koyu mod, mesaj izinleri, sola kaydırma etkileşim ayarları ve uygulama simgesi seçenekleri gibi çeşitli özelleştirme seçenekleri sunuyor. XChat’ten ana X uygulamasına geçilebiliyor.

    XChat, ilk olarak iOS kullanıcılarına sunuldu. Uygulamanın Android sürümü için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

