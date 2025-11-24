X konum bilgilerini paylaşıma açtı, pek çok hesabın manipülasyon yaptığı ortaya çıktı

X konum paylaşımı krize neden oldu
Özellikle Donald Trump’ın seçim döneminde kullandığı MAGA – Make America Great Again sloganını savunarak propaganda yapan pek çok hesabın Türkiye, Nijerya, Hindistan gibi ülkelerden yönetildiği ortaya çıktı. Daha sonra bazı hesaplar aniden silindi.
İşin ilginç tarafı ABD İçişleri Bakanlığı gibi resmi kurumların ve Mariah Carey gibi sanatçıların hesaplarının İsrail kaynaklı olduğu görüldü. Bu olay kriz yaratınca X bir açıklama yayınladı ve eski hesapların Twitter’ın farklı proxy’ler kullandığı dönemler nedeniyle asıl konumunu gösteremeyebileceğini bildirdi. Sonrasında konum gösterme özelliği kısa süreliğine askıya alındı ve kurumsal hesaplar bu özelliğin dışında bırakıldı. Halen X üzerinde konum bilgisi tartışması hararetli bir şekilde devam ediyor.