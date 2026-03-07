X makalelerine sesli okuma özelliği geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde platformda daha fazla metin tabanlı paylaşım yapılmasına önem veren X, önce makale özelliğini devreye almış sonrasında da 1 milyon dolar ödüllü bir yarışma düzenlemişti. Şimdi de sesli okuma özelliğini getiriyor.

Makaleleri dinleyin

Son 3 ayda 18 kat büyüme gösteren makale özelliğinin daha pratik hale gelmesini isteyen X, dinleme özelliğini test etmeye başladı. Grok Voice temelli çalışan bu özellik baştan sona kadar istediğiniz makaleyi size okuyor.

X gönderi zincirine abonelik ekleniyor 19 sa. önce eklendi

Makale gönderisinin başlığının hemen üzerinde Dinle butonuna tıklayarak başlayan okuma özelliğinin hızını da belirleyebiliyorsunuz. Seçtiğiniz hıza göre okumanın ne kadar süreceği en alt kısımda gösteriliyor. İster ana akışta gezinirken ister kilit ekranında dinlemeye devam edebiliyorsunuz.

X makale dinleme özelliği şimdilik iOS uygulamasında ve en çok okunan makaleler için test ediliyor. Yıl içerisinde Android için de yayınlanacak ve tüm makaleleri kapsayacak. Alternatif diller konusunda ise bir bilgi yok.

