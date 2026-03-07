Giriş
    X makalelerine sesli okuma özelliği geliyor

    X platformunda makaleleri okumaya zamanı ya da fırsatı olmayanlar için Dinle özelliği devreye alınıyor. Hareket halindeyken bile istediğiniz makaleyi dinleyebileceksiniz. 

    X Tam Boyutta Gör
    Son dönemde platformda daha fazla metin tabanlı paylaşım yapılmasına önem veren X, önce makale özelliğini devreye almış sonrasında da 1 milyon dolar ödüllü bir yarışma düzenlemişti. Şimdi de sesli okuma özelliğini getiriyor.

    Makaleleri dinleyin

    Son 3 ayda 18 kat büyüme gösteren makale özelliğinin daha pratik hale gelmesini isteyen X, dinleme özelliğini test etmeye başladı. Grok Voice temelli çalışan bu özellik baştan sona kadar istediğiniz makaleyi size okuyor.

    Makale gönderisinin başlığının hemen üzerinde Dinle butonuna tıklayarak başlayan okuma özelliğinin hızını da belirleyebiliyorsunuz. Seçtiğiniz hıza göre okumanın ne kadar süreceği en alt kısımda gösteriliyor. İster ana akışta gezinirken ister kilit ekranında dinlemeye devam edebiliyorsunuz.

    X makale dinleme özelliği şimdilik iOS uygulamasında ve en çok okunan makaleler için test ediliyor. Yıl içerisinde Android için de yayınlanacak ve tüm makaleleri kapsayacak. Alternatif diller konusunda ise bir bilgi yok.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

