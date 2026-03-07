X makalelerine sesli okuma özelliği geliyor

Makaleleri dinleyin
Son 3 ayda 18 kat büyüme gösteren makale özelliğinin daha pratik hale gelmesini isteyen X, dinleme özelliğini test etmeye başladı. Grok Voice temelli çalışan bu özellik baştan sona kadar istediğiniz makaleyi size okuyor.
Makale gönderisinin başlığının hemen üzerinde Dinle butonuna tıklayarak başlayan okuma özelliğinin hızını da belirleyebiliyorsunuz. Seçtiğiniz hıza göre okumanın ne kadar süreceği en alt kısımda gösteriliyor. İster ana akışta gezinirken ister kilit ekranında dinlemeye devam edebiliyorsunuz.
X makale dinleme özelliği şimdilik iOS uygulamasında ve en çok okunan makaleler için test ediliyor. Yıl içerisinde Android için de yayınlanacak ve tüm makaleleri kapsayacak. Alternatif diller konusunda ise bir bilgi yok.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım