X-Men '97 yeni sezonuyla geri dönüyor; 2. sezondan ilk fragman yayınlandı

Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı.
X-Men '97, 1 Temmuz'da Geri Dönüyor
Hikâyeyi orijinal dizinin 97 yılında bıraktığı yerden devam ettiren X-Men '97'de, Profesör X'in ölümünün ardından Cyclops'un önderlik ettiği X-Men ekibi, bir yandan kötü mutantlara karşı savaşırken, bir yandan da varlıklarından rahatsız olan insanlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Yayınlanan fragman, 2. sezonda Emma Frost, Psylocke, Wolfsbane, Archangel, Havok, Polaris gibi sevilen karakterleri de göreceğimizi gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: