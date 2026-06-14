X-Men '97 yeni sezonuyla geri dönüyor; 2. sezondan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle çocukluğu 90'ların başına denk gelenler için oldukça özel bir yere sahip olan eski X-Men animasyon dizisinin hikâyesini devam ettiren X-Men '97, 2024'te izleyici ile buluştu ve oldukça beğenildi. İzlenme rakamlarıyla da Disney+'ın yüzünü güldüren dizi, bu yıl 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. "X-Men '97"nin yeni sezonu 1 Temmuz'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Disney, bugün 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı.

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X-Men '97, 1 Temmuz'da Geri Dönüyor

Hikâyeyi orijinal dizinin 97 yılında bıraktığı yerden devam ettiren X-Men '97'de, Profesör X'in ölümünün ardından Cyclops'un önderlik ettiği X-Men ekibi, bir yandan kötü mutantlara karşı savaşırken, bir yandan da varlıklarından rahatsız olan insanlarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Yayınlanan fragman, 2. sezonda Emma Frost, Psylocke, Wolfsbane, Archangel, Havok, Polaris gibi sevilen karakterleri de göreceğimizi gösteriyor.

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