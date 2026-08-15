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    X-Men sil baştan: Yeni başroller duyuruldu

    2000 yılında ilk kez sinemaya adım atan X-Men 28 yıl sonra bir nevi reboot yapacak. Son dönemde izleyiciyi de pek memnun etmeyen X-Men için umut tazeleniyor.    

    X-Men Tam Boyutta Gör
    21st Century Fox satın alımı ile birlikte X-Men haklarını da bünyesine katan Disney, uzun bir aradan sonra beklenen X-Men filminin üzerinde çalışmalara başladı. Bugüne kadar Deadpool & Wolverine filmi ile nabız yoklayan Disney diğer karakterleri ise kısım kısım Marvel filmlerinde sahneye çıkarmaya devam ediyor.

    X-Men başrolleri belli oldu

    Daha önce Stranger Things dizisinden tanıdığımız Sadie Sink’in Jean Grey karakterine, Samara Weaving’in ise Emma Frost karakterine hayat vereceği açıklanmıştı. Kulislerde konuşulan diğer isimlerin de doğru olduğu ortaya çıktı.

    5 Mayıs 2028 tarihinde vizyona girecek X-Men filminde Cyclops karakteri Kit Connor’a emanet edilirken Bill Skarsgard olarak beklenen Professor X karakteri Christopher Abbott tarafından canlandırılacak. Yine Inde Navarrette beklenenin aksine Rogue rolü için seçilirken Maya Boyd da Storm karakterine hayat verecek.

    Diğer bir önemli isim Adam Driver ise reddettiği Mr. Fantastic rolünün ardından Mr Sinister olarak bildiğimiz Nathaniel Millbury olarak evrene girmeyi kabul etmiş. Henüz Mystique ve Beast için açıklanmış bir isim yok.

    X-Men evreninde bir süre Wolverine karakteri göremeyeceğiz çünkü Marvel evrenin bu karaktere bağlı kalmasını istemiyor. Hugh Jackman ile aşırı özdeşleşen karaktere yeni başrol için birkaç yıl beklemek gerekebilir. Bu süreçte farklı evrenlerden gelen Wolverine karakteri görebiliriz.

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